También tienen depresión y piensan en el suicidio

Altos niveles de estrés, ansiedad e incluso ideas suicidas ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo tendrán que esperar para cruzar a Estados Unidos o si lograrán el sueño americano, es parte de lo que viven los migrantes que permanecen en Ciudad Juárez.

“Ellos reportan síntomas de ansiedad, están nerviosos, ansiosos, inquietos; no lo pueden controlar gran parte del tiempo. Muestran síntomas de depresión, la gente está sintiéndose triste, sin esperanza, no disfruta las cosas, la vida, porque hay una incertidumbre y no saben qué es lo que va a pasar”, explicó Óscar Esparza del Villar, coordinador del doctorado en Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), durante el foro denominado Análisis, diálogo e intervención en torno al contexto migratorio en Ciudad Juárez 2018-2019.

La incertidumbre podría desgastar su salud mental, emocional y llevarlos inclusive hasta a tener problemas físicos, dijo el especialista, quien realiza un diagnóstico de migrantes de Centroamérica, en el cual ha entrevistado a 35 de 150 albergados en la Casa del Migrante, quienes le han manifestado haber salido de sus países principalmente por la pobreza y la violencia.

Entre los principales motivos por los que dejaron su lugar de origen, los entrevistados mencionaron que buscan ir a Estados Unidos porque trabajaban mucho y ganaban poco dinero, en su país vivían con mucha pobreza, no encontraban empleo y porque sus vidas corrían riesgo.

Se encontró “ideación suicida en un 14 por ciento, porque no están avanzando (en la lista de espera para cruzar a Estados Unidos); tal vez no ven qué es lo que va a pasar, o a lo mejor no ven claro que (sí) van a estar allá. Estar en este proceso, en esta incertidumbre les está causando este tipo de tristeza”, destacó el experto.

Dijo que hay una ansiedad generalizada, un 43 por ciento de los migrantes encuestados, mientras que en el 40 por ciento se han encontrado los principales criterios para un diagnóstico de depresión y en el 23 por ciento síntomas de psicosis.





Síndrome del migrante

Marisela Gutiérrez Vega, doctora en Psicología de la Salud de la UACJ, también dijo haber encontrado entre los migrantes intensos niveles de estrés, “estresores que se potencian porque suceden de manera continua, porque suceden uno tras otro y por un tiempo prolongado”.

La doctora explicó que el síndrome del migrante consta de siete duelos, que son la familia y los seres queridos, la lengua, aunque aquí la mayoría siguen en un país donde se habla su mismo idioma; la cultura, como costumbres, valores, alimentación, formas de expresión; el dolor, por dejar su tierra, los paisajes, la temperatura; su estatus social, ya que algunos se tienen que despojar de todo para empezar de cero, topándose con la falta de oportunidades.

También le duele al migrante el contacto con el grupo de pertenencia los prejuicios, la xenofobia, el racismo, y los riesgos para la integridad física.

En una encuesta realizada entre 113 migrantes en Juárez se encontró que lo que más les duele a quienes están aquí es la separación familiar, seguido de los riesgos a su integridad física.

“Los migrantes extranjeros reportan más ansiedad con respecto a las subescalas de inquietud hipersensibilidad, ansiedad fisiológica, preocupaciones sociales y ansiedad total comparados con los migrantes nacionales”, destacó.