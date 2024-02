También llega San Valentín

Ciudad Juárez.- En honor al sacerdote San Valentín, que vivió en Roma en el siglo III y que consagró su vida a asistir a las parejas que deseaban crear un hogar cristiano, es que hoy se celebra el Día de los Enamorados, dio a conocer el sacerdote David Hernández Martínez, encargado de los medios de comunicación de la Diócesis.

En los tiempos que vivió Valentín había persecución de los cristianos y él arriesgó su vida para administrar los sacramentos y particularmente el matrimonio.

“San Valentín consagra su vida como sacerdote y la parte más importante de su labor era asistir a las parejas que querían constituir un hogar cristiano; cuenta la tradición que cuando se prohibió a las familias cristianas la celebración del matrimonio, San Valentín lo celebraba de manera clandestina”, aseguró.

Cuando lo descubrieron, el emperador Claudio II ordenó que lo encarceleran, lo azotaran y deciden ejecutarlo. San Valentín murió decapitado el 14 de febrero del año 273, contó el sacerdote.

“El amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro y para no dejar pasar desapercibido este día la Iglesia invita a eso; a expresar nuestro cariño como amigos, en el caso de los esposos como esposos, los novios, la mejor manera de celebrar el amor que Dios nos tiene es en la Eucaristía”, manifestó.

El Día de San Valentín las parejas acostumbran hacerse regalos de diferentes tipos y precios, tales como flores, monos de peluche y chocolates. Hay a la venta también todo tipo de comida en forma de corazón, como panes, tacos y pizzas, entre otros.

En un sondeo, juarenses piensan gastar desde 900 pesos en un regalo hasta 6 mil pesos en flores y cena para su pareja.

Anastasia Ruvalcaba mencionó que compró un perfume de mil pesos para su esposo, con quien está casada desde hace 5 años.

Mientras que Ismael Payán dijo que piensa gastar 2 mil 800 pesos en un ramo de flores para la mujer con la que sale, y aparte la va a llevar a cenar y ahí estima invertir otros 2 mil 800 pesos.

Guadalupe Ruiz contó que compró un reloj para su esposo de 990 pesos. Refirió que tienen 20 años de matrimonio y hasta hace unos tres años festejan este día.

Por su parte, Alejandra Salinas, quien tiene 7 años y medio de casada, dijo que ella no festeja la fecha porque es cristiana y no cree en los santos, y porque ella y su marido coinciden en que el amor se lo pueden demostrar todos los días, no sólo un día. (Araly Castañón / El Diario)

