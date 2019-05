Suspendería derechos políticos de regidores

Ciudad Juárez— Con el fin de analizar la actuación de los regidores Amparo Beltrán y Enrique Torres, quienes votaron a favor del proyecto Juárez Iluminado, el comité municipal del Partido Acción Nacional se reunió ayer en privado sin dar a conocer los acuerdos tomados al término del encuentro.

Extraoficialmente trascendió, sin embargo, que los ediles serían suspendidos en sus derechos políticos internos por no tomar en cuenta a su partido en las decisiones tomadas durante su desempeño en el Ayuntamiento, por no pagar las cuotas al partido y otros motivos.

Asimismo se supo que como no es facultad del comité municipal el ejecutar sanciones de otra naturaleza, corresponderá al Comité Directivo Estatal el decidir al respecto a través de su comisión de orden.

Al ser abordado al exterior de las instalaciones del PAN en esta ciudad, Joob Quintín Flores, dirigente local municipal, se negó a dar declaraciones informando que los acuerdos de la reunión se darían a conocer mediante boletín de prensa.

En el encuentro se analizaron las posibles sanciones contra ambos ediles luego de que emitieron votos a favor del proyecto municipal en desacato al partido.

Al respecto, la regidora Beltrán indicó que un dirigente no tiene la facultad de decirle cómo votar a sus funcionarios a la vez que precisó que únicamente puede limitarse a emitir recomendaciones.

Agregó que hasta ayer no se le notificó al respecto por lo que indicó que no le queda más que estar a la expectativa, ya que sólo puede limitarse a ser una espectadora.

“No me queda más. No podría ni siquiera responder a algo. No podría decir que es un trato injusto porque no veo yo un proceso formal de sanción (…) No sé qué estén buscando ni qué ley estén consultando pero definitivamente no son los estatutos del PAN los que están siguiendo”, puntualizó.

Enrique Torres sólo informó que nunca fue notificado ni llamado para asistir a la reunión del Comité Municipal del PAN.