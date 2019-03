Suspenden médicos paro de labores en Hospital Infantil

Ciudad Juárez— El paro de labores de algunos médicos del Hospital Infantil de Especialidades, iniciado ayer y anunciado para continuar hoy, fue suspendido esta mañana.

Aunque los médicos dijeron no haber llegado a algún arreglo ayer, indicaron que operaran de manera regular para no afectar más a los derechohabientes, pero refirieron que "de no tener una respuesta favorable", en cuanto a la destitución del director del nosocomio, Guillermo Pérez, a quien acusan de "malos tratos", podrían continuar con los paros.

"De aquí al martes esperaremos saber cuál será la respuesta de nuestras autoridades. No haremos el paro días continuos porque eso si podría afectar a nuestros pacientes", dijo uno de los galenos.

De momento, el Hospital Infantil de Especialidades continuará operando de manera regular.