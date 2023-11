Suspende tratamiento contra el cáncer tras perder su trabajo

Ciudad Juárez.- En una vivienda ubicada en la colonia Bello Horizonte, María del Carmen Rodríguez, de 48 años, pasa gran parte del día en su cama debido a los dolores que le provoca el cáncer cervicouterino que padece desde hace dos años.

A pocos pasos de su habitación, María camina despacio hacia la cocina para sentarse, pues el tumor maligno que le detectaron en el vientre no le permite realizar muchas actividades que antes hacía, entre estas, trabajar para ser independiente, una situación que le suma a la angustia que le provoca su enfermedad.

La entrevistada contó que desde septiembre renunció a su trabajo debido a que de manera constante faltaba debido a las molestias que presentaba

en el vientre.

Luego de recibir el diagnóstico, la paciente se sometió a tratamientos médicos para su recuperación en el Seguro Social, dijo.

En abril de este año fueron seis braquiterapias, cinco quimioterapias y veinticinco radiaciones las que recibió con la esperanza de que se redujera el tumor.

Sin embargo, María aún desconoce el tamaño del absceso, pues suspendió su tratamiento médico tras finiquitar su contrato laboral, sólo se atiende con médicos que hay en las farmacias, comentó.

“Se me hace extraño depender de alguien porque ya tenía ocho años trabajando, para mí es muy difícil estar así, me cambió mucho la vida, lo que quiero es que alguien me apoye porque desconozco a dónde a ir”, externó María del Carmen.

Debido a la situación económica en la que se encuentra no se ha realizado estudios, no le dio seguimiento

a su tratamiento.

Ella depende del apoyo de sus tres hijos y un sobrino; además del grupo de voluntarios Ayuda con el Corazón en la Mano que le provee de despensa y de medicamento para dolor, mencionó.

“Para sobrellevar mi enfermedad trabaja mi hijo el más chiquito como corredor de caballos, el otro trabaja en la obra y mi hija cuida a un niño aquí en la casa para no descuidarme, y con lo que me da mi sobrino”, platicó la entrevistada.

El último diagnostico arrojó que está en la segunda etapa de su enfermedad, por lo que tiene la esperanza que el cáncer no haya avanzado a otros órganos.

“No tengo tratamiento porque no tengo dinero, y hay veces que me duele mi panza, he tenido sangrado, la última vez fue el 22 de octubre que estuve bien fuerte”, comentó.

Si usted quiere ayudar comuníquese al teléfono (656) 242-0836.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx