Suspende asociación civil sus talleres por falta de agua

Talleres de Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA) fueron suspendidos el día de ayer por falta del servicio de agua potable.

Esto debido principalmente a que los aires con los que cuentan son de tipo evaporativo, por lo cual las temperaturas en los salones se incrementan; además de esto, el flujo de agua en los sanitarios es muy bajo, ya que cuentan con cisterna, pero esta no da abasto.

Personal de la asociación civil dijo que al realizar el reporte respectivo a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), estos les respondieron que la falla es debido a problemas en uno de los pozos.

“Tenemos una cisterna que ya está a punto de vaciarse y ayer subsistimos con eso, pero los aires sí se tuvieron que apagar porque el agua no sube y para los baños tuvimos poca agua, pero en todas las colonias aledañas están sin agua y por eso les pedimos a los chavos que no vinieran”, dijo Consuelo, maestra en CASA.

Además de esto, dijo que al realizar el reporte a la JMAS el personal le respondió que la falta del servicio es debido a problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Hemos preguntado y comentan que antier hizo explosión uno de los pozos y todo se fue en efecto dominó a todas las colonias que alimenta ese pozo; comentaron que ya habían estado llamando, pero que era problema de la CFE, que ellos tuvieron problemas con la luz y que no estaban funcionando, pero los del ‘agua’ no sabían cuándo iba a estar listo, por eso no me levantaron reporte”, dijo Flor, empleada de la asociación civil.

Por otra parte, reveló que han intentado almacenar agua en garrafones; sin embargo, los despachadores automáticos de los alrededores están sin funcionar, ya que estos se alimentan de la red general.

“Yo vivo en la colonia López Mateos y me extrañó que nos quedamos sin agua desde el martes y ayer toda la mañana; por eso mi cuñado nos hizo el favor de traernos poquita agua, pero fue hasta el Eje a comprarla porque aquí cerca no hay nada, porque también en la Gustavo Díaz Ordaz y en la Mariano Escobedo están igual”, dijo Adriana, vecina del sector y trabajadora de CASA.

Al lado del centro juvenil está un pozo perteneciente a la JMAS, donde un grupo de 10 personas extraían agua de las tuberías.

Se surten con un

pequeño ‘chorro’

Un pequeño “chorro” tardó en llenar un bote de 19 litros en aproximadamente 15 minutos, por lo que los vecinos que acudieron al sitio con sus recipientes tuvieron que ordenarse para poder tener un poco del vital líquido.

“Con esto van a ser tres días que estamos sin agua y yo vivo allá en la Zapata y toda esta zona estamos batallando sin agua y hemos hablado a la junta, pero nos dicen que se han reventado tres transformadores, por eso no hay agua”, dijo Paulina S., quien llenaba un bote y varios galones que alguna vez contuvieron leche.

Por su parte, la JMAS informó que la falta del suministro de agua potable fue debido a la instalación de una bomba de rebombeo, la cual no funcionó y fue necesario realizar ajustes.

