Sus méritos la llevan a UTEP

Ciudad Juárez.— A unos días de graduarse, ayer por la mañana la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) le entregó una beca académica a la alumna Iliana Jacqueline Ramírez para que curse sus estudios de nivel superior y, al mismo tiempo, motive a sus compañeros del Colegio de Bachilleres plantel 7 a buscar un espacio en las instituciones educativas en ambos lados de la frontera.

“Realmente necesitaba la beca y el hecho de que estén hoy aquí me inspira, me hace sentir gratificada y me impulsa a seguir esforzándome al máximo”, dijo Iliana, luego de que tuvo la oportunidad de compartir la noticia con sus compañeros de segundo y cuarto semestre, para que al igual que ella apliquen a los programas de becas cuando estén próximos a egresar.

Desde hace cinco años UTEP ha visitado las escuelas de Ciudad Juárez para notificarle a sus estudiantes que fueron acreedores de alguna de las becas con las que cuenta la institución educativa y que cubren en diversos porcentajes el costo de colegiatura, con la intención de apoyar sus méritos académicos e invitarlos a continuar con sus estudios, dijo Arturo Barrio, director de Colaboraciones de la Universidad.

La convocatoria de este período abrió en noviembre del año pasado y entre los requisitos se solicitó que los participantes escribieran un ensayo en inglés sobre su carrera, sus objetivos académicos, planes profesionales futuros y por qué consideraban que merecían la beca, además de incluir información sobre actividades extracurriculares y cualquier otra experiencia que le haya ayudado a formar la persona que es hoy.

Los estudiantes con un promedio de 9.0 y dentro del rango del 10 por ciento de los mejores de su generación, pudieron aplicar a un apoyo anual de mil dólares para pago de colegiatura, renovable por tres años; para los de un promedio de 9.3 y entre el 5 por ciento de los más sobresalientes se brindó la oportunidad de solicitar un apoyo de 3 mil dólares anuales.

Iliana recibió una beca académica que cubrirá 5 mil dólares anuales del costo de colegiatura, renovable por tres años adicionales, porque tenía un promedio mínimo de 9.6 en todo su nivel preparatoria y porque se encontraba entre el tres por ciento de los estudiantes más sobresalientes de su institución, además de lo que expresó en su ensayo sobre la carrera de Química que estudiará.

Durante un evento en el interior de las instalaciones educativas, la Dirección del plantel reconoció el esfuerzo de los estudiantes a lo largo del actual semestre y, sobre todo, luego de los retos que significó la pandemia por Covid-19, además aplaudió la labor extracurricular de quienes fungen como jefes de grupo, como en el caso de Iliana, que se desempeñó como presidenta de la sociedad de alumnos.

Actualmente el subsistema está en proceso de cierre de semestre, por lo que ha comenzado a despedir a sus estudiantes de sexto con eventos donde ha realizado la entrega de becas para ingresar a la universidad, con la intención de motivarlos a continuar sus estudios y de enviar un mensaje positivo a quienes próximamente egresarán, dijo la coordinadora Zona Norte, Laura Robledo.

Además, explicó que la semana pasada se realizaron dos eventos, uno en el plantel 6 y otro en el plantel 19, donde los estudiantes José María Macías Magdaleno y Gisel Roxana González Romo fueron reconocidos con la beca “Líderes del mañana” del Tecnológico de Monterrey, la cual cubrirá el 100 por ciento de su carrera universitaria.

Sobre la estudiante

9.6

Promedio general

Química

Carrera a estudiar

Recibirá…

5 mil dólares el primer año, los cuales podrá renovar por 3 años más