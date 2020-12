Sus huesos se rompieron, pero su esperanza no

Cortesía / José Luis González

Ciudad Juárez— Después de subir con ayuda de una escalera hechiza, las manos de Daniel se resbalaron desde los más de nueve metros de altura que mide el muro fronterizo en El Paso; sus huesos se rompieron, pero no así la esperanza de lograr el asilo político en Estados Unidos.

Daniel, cuyo nombre real pidió que fuera omitido por motivos de seguridad, tenía una pequeña cevichería en Guatemala con la que ayudaba a su mamá y a sus hermanos, hasta que integrantes de la Mara Salvatrucha comenzaron a extorsionarlo para dejarlo trabajar, y cuando ya no les pudo dar más dinero, lo atacaron con una pistola, por lo que tuvo que huir de su país y migrar a Estados Unidos.

Durante todo un mes, el hombre de 27 años cruzó México hasta llegar al muro que divide a El Paso de Ciudad Juárez, del cual cayó, resultando con el tobillo derecho fracturado, por lo que después de ser operado en la vecina ciudad fue retornado por las autoridades de Estados Unidos bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), con una cita para abril ante la Corte de Inmigración en El Paso.

Lleno de temor por la violencia que se vive en su país, con la nostalgia de estar lejos de su familia y el dolor que le provocaba ayer en su tobillo el frío que se sentía en Ciudad Juárez, Daniel es uno de los más de 21 mil 500 migrantes extranjeros que han sido enviados a Ciudad Juárez por el Gobierno de Donald Trump.

“Era el muro de nueve metros, cuando me iba a deslizar se me resbalaron las manos –de la placa de acero que se encuentra sobre los barrotes– y caí parado, desde arriba. Ya no me pude levantar, Migración me llevó para su estación y me dieron apoyo hospitalario”, narró ayer el centroamericano.

Dijo que todo el grupo que cruzó junto a él fue interceptado al momento de cruzar por agentes de la Patrulla Fronteriza, y a él le ofrecieron el apoyo médico, el cual aceptó debido al gran dolor que sentía.

“Me pusieron clavos y una placa metálica en el tobillo, me trataron muy bien, estuve cinco, seis días en el hospital. El trato en Estados Unidos fue muy bueno. Yo sí pedí mi asilo”, relató quien teme regresar a su país, por lo que busca esperar en Ciudad Juárez hasta el próximo 19 de abril, cuando tendrá su primera cita ante la Corte de Inmigración.

Daniel tiene 27 años y fue retornado el miércoles a México por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, junto a un grupo de centroamericanos, con muletas, un uniforme gris y un soporte ortopédico en su pie derecho.

“Mi problema fueron las extorsiones, yo tenía mi negocio, con el cual yo me sustentaba, ayudaba a mi mamá y a mis hermanos, era una cevichería, lo más pequeño de una cevichería, pero los mareros –de la Mara Salvatrucha– vinieron y me empezaron a pedir extorsión. Y fue demasiado lo que empezaron a pedir, hasta que ya no pude seguirles dando porque ya no me quedaba nada para mí. Fueron y me dispararon una vez pero no me pudieron dar. Luego me dejaron otro celular, los jefes llaman desde la cárcel y le dan un número de cuenta a uno para que deposite, yo ya había depositado 4 mil quetzales –más de 102 mil pesos–, pero luego ya empezaron a pedir más y ya no pude, y después ya fueron amenazas directas”, narró el centroamericano.

Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), se estima que al cierre de 2020 llegue a un millón el número de personas forzadas a huir de Centroamérica, más 800 mil de ellas por la persecución de las maras y las pandillas que operan en sus países.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx