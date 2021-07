Surge polémica por ‘cuota’ escolar

Ciudad Juárez— Padres de familia y tutores de estudiantes de nivel básico denunciaron que los planteles educativos en los que estudian sus hijos están condicionando el proceso de inscripción a un pago de cuota, por lo que directivos de planteles y sociedad de padres de familia señalaron que el recurso económico resulta necesario para el mantenimiento y otros gastos de las escuelas.

“No estamos condicionando su inscripción, los mismos padres se darán cuenta en qué se utilizan los recursos”, dijo la tesorera de la sociedad de padres de familia de la primaria América, Yuvia Muro, y explicó que en el ciclo escolar 2019-2020 menos de la mitad de los alumnos hizo el pago correspondiente a cuota de inscripción y no se limitó su acceso a los estudios a quienes no hicieron.

Sin embargo, durante ayer por la mañana se llevó a cabo el proceso de inscripciones para estudiantes de reingreso en las instalaciones de la escuela y más de una persona fue regresada por no contar con su recibo, correspondiente a una cuota de 800 pesos, luego de que se redujeran 100 pesos por concepto de apoyo a causa de la pandemia provocada por el Covid-19.

“Me dijeron que no lo podía inscribir hasta el 30 ó 31 de agosto porque no traigo el recibo de la inscripción, que necesitan el número de código que viene en el recibo, pero que no pierde su lugar, solo debo hacer el pago”, dijo la madre de un estudiante de quinto grado luego de ser regresada al intentar hacer la inscripción de su hijo.

Así como ella, otras personas fueron devueltas, por lo que algunas decidieron ir directamente al banco para realizar el depósito y regresar a terminar el proceso de inscripción, mientras otras optaron por regresar cuando cuenten con el recurso económico necesario para hacer el pago.

Aunque se pudo detectar el caso de una madre de familia de un alumno de segundo grado que sí pudo tramitar la inscripción de su hijo sin haber hecho el pago, no recibió el paquete de uniforme que la Secretaría de Educación y Deporte entregó a 281 primarias en la Zona Norte, el cual sí se le dio a quien hizo el depósito establecido.

Ante la situación, la directora del plantel, Azucena Alfaro, dijo que los recursos recaudados serán empleados para hacer las reparaciones necesarias de las instalaciones luego de más de un año en que estuvieron sin mantenimiento a causa de la pandemia y el confinamiento, además de adquirir el material necesario para un posible regreso a clases presenciales, como medidores de temperatura y un túnel sanitizante.

Además, al igual que la tesorera del plantel, señaló que el acceso a la educación de los alumnos no se verá perjudicado en caso no hacer el pago de inscripción y explicó que se limitó la entrega de uniformes para los que no hicieron el depósito porque con el dinero que mandarán a hacer los que no les quedaron a todos, ya que Gobierno del Estado los envió con tallas genéricas.

