Surge nuevo video de Selic arrojando desechos al drenaje

Ciudad Juárez.— Nuevos videos y fotografías enviadas por lectores El Diario muestran a presuntos empleados de la empresa Selic, dedicada a la recolección de desechos sólidos no peligrosos, frente a una alcantarilla de la red de drenaje vertiendo desechos.

Al respecto el propietario de la compañía, Raúl de León, aseguró que las imágenes son viejas, de aproximadamente ocho meses atrás, y se trata de una limpieza a la red de alcantarillado que realizaron, a fin de darle mantenimiento para evitar malos olores.

Afirmó que personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) los conminó a no hacerlo nuevamente.

Entrevistado al respecto, el presidente de la JMAS dijo que no existe ningún permiso para que la empresa vierta desechos a la red, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) verificará el caso. Mientras que el titular de esta dependencia estatal, Gabriel Valdez, informó que atenderán este asunto.

En un recorrido realizado por El Diario, se observó que la alcantarilla que corresponde a las imágenes se encuentra justo en el exterior de la empresa citada.

En la calle Francisco Villarreal Torres se encuentran las instalaciones de la compañía y hay dos tapas metálicas del alcantarillado sanitario, una se encuentra en buenas condiciones, mientras que la alcantarilla frente a la empresa está muy desgastada, incluso el pavimento que la rodea está deteriorado a causa de su uso.

De León, quien ha sido presidente de Canacintra y el Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que las quejas no son ciudadanas. Agregó que esas alcantarillas se encuentran justo frente a sus oficinas.

“Nosotros tenemos que darle mantenimiento al alcantarillado, nosotros limpiamos el alcantarillado porque como tenemos una planta de tratamiento tenemos que darle mantenimiento frecuente para que no se vaya algo de desecho porque a veces se tapa, porque en la fosa se va papel y cosas de esas”, explicó ayer en entrevista.

“¿Usted cree que voy a descargar enfrente de mi oficina? Ese video es viejo y no se ha hecho nunca más porque cuando entró esta nueva administración me comentaron que estaban ahí las pipas y que tratáramos de no hacerlo y eso fue todo, fue algo verbal, porque estaban entrando (los nuevos funcionarios) y aprendiendo y esa reunión fue a principios de año y preferimos no darle mantenimiento a la red que está frente a mi oficina”, agregó.

Anteriormente el titular de la Sedue, Gabriel Valdez, dijo a El Diario que en una inspección a la empresa encontraron varias anomalías administrativas que deben atender en un plazo no mayor a los 30 días.

Explicó que a raíz de dos denuncias públicas realizadas por lectores de El Diario realizaron una visita de inspección a la compañía y detectaron varias deficiencias administrativas, motivo por el cual fueron inmovilizados los camiones la semana pasada y hasta este sábado regresaron a laborar.

“El miércoles pasado iniciamos un procedimiento de inspección en la empresa, por la denuncia pública de que estaban haciendo mal el depósito de los materiales que recogen y que no pudimos constatar, no había flagrancia”, dijo el servidor público.

Mencionó que se detectó que la empresa Selic no contaba con algunos permisos y autorizaciones vigentes para operar el negocio, particularmente la planta de tratamiento que tienen, por lo que fueron clausurados de manera parcial.

“Inhabilitamos los vehículos recolectores y el jueves estuvieron haciendo algunas diligencias, el viernes acordamos vernos el sábado con los dueños y los representantes legales para que hicieran el compromiso de subsanar las deficiencias que encontramos para que ellos puedan reanudar el servicio”, dijo Valdez.