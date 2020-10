Supuesto homicida fue reconocido en noticiero

Cortesía

Ciudad Juárez— Durante 50 días la familia de Fabián Hernández Camacho, “levantado” y asesinado el pasado 10 de agosto en Anapra, atesoró el rostro de uno de los homicidas en espera de justicia; su padre guardó su imagen en su memoria y su hermana en una fotografía que consiguió, por lo que la noche del martes lo identificaron en las noticias.

Isaac Alexis N. B., de 23 años, fue detenido la madrugada del 29 de septiembre en una vivienda de la colonia Rancho Anapra junto con Ángel Daniel I. C., de 22 años y dos adolescentes de 16 y 15 años, donde tenían secuestrados a siete migrantes a quienes exigían 80 mil dólares, equivalentes aproximadamente a un millón 720 mil pesos, a cambio de su liberación.

Atemorizada al saber que se trata de presuntos integrantes del grupo delincuencial La Empresa, Jazmín Hernández denunció ayer públicamente ante El Diario que Isaac fue uno de los tres hombres que levantaron a su hermano frente a su padre, sus dos niñas de siete y 11 años de edad y dos sobrinos más menores de edad, para torturarlo y después arrojar su cuerpo envuelto en una cobija en la misma zona de Anapra.

Fabián, quien tenía 33 años de edad y trabajaba como mesero, vivía en el fraccionamiento Parajes de San José, en el suroriente de Ciudad Juárez. Tenía un mes y medio sin ir a visitar a su papá a Lomas de Poleo y ese día al ir decidieron ir a comprar comida, pero al bajarse del carro en las calles Rancho Anapra y Coahuila, lo interceptó un grupo de hombres armados.

“Le dijeron que porqué andaba invadiendo un territorio que no era de él. Isaac Alexis le habló directamente a mi papá, él le decía: 'revisa el carro para que veas que no es así, que no traemos nada, que no traemos armas'. Él -Isaac Alexis- le dijo: 'se va a morir, bájate tú y baja la cabeza', pero se lo llevaron y de acuerdo con la necropsia que le realizaron las autoridades, media hora después lo mataron”, narró su hermana gemela.

La mujer cree que la casa donde torturaron a su hermano es la misma en donde tuvieron secuestrados a los siete migrantes; un pequeño cuarto de aproximadamente 5x3 metros, con dos ventanas, donde ayer se observaron tres imágenes de la Santa Muerte rodeadas de monedas, un billete de 20 pesos, veladoras, vasos de agua, un anillo y una bala. Tras la denuncia pública a través de El Diario, agentes de la Fiscalía General del Estado Distrito Zona Norte, acudieron ayer con los familiares de Fabián, quienes ratificaron su denuncia contra el presunto homicida.

“Ya estamos integrando. Estamos trabajando para solicitar la orden de aprehensión”, informó ayer el fiscal en Zona Norte, Jorge Nava López.

“Mi papá ayer miró la noticia de la detención y de volada lo identificó -al presunto homicida-. Yo estoy segura que mi hermano no andaba en nada malo. Y seguramente ellos -los detenidos- traen muchos homicidios encima y no quiero atar cabos. Yo quiero que ellos sean justos, a uno ya van cuatro veces que lo agarran y lo dejan libre, ¿qué necesita pasar para que se haga justicia?”, cuestionó Jazmín.

Vecinos de la vivienda ubicada en la calle Hipocampo y Timalc, donde fueron detenidos los cuatro jóvenes, ubicada a unas ocho cuadras del punto donde fue levantado Fabián, dijeron que tenían aproximadamente tres meses de vivir ahí pero que nunca vieron algo extraño.

Una de las vecinas, quien sufrió daños en su candado, chapas de las puertas y vidrios, cuando los policías ingresaron tras uno de los secuestradores que se brincó a su vivienda, pidió que cerraran para siempre esa casa, ya que en un cuarto ubicado en el mismo terreno hace aproximadamente dos meses asesinaron a un chofer del transporte público.

De acuerdo con la información proporcionada a través de un comunicado de prensa por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), los cuatro jóvenes fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Fue a través de una denuncia anónima recibida en Emergencias en la que reportaron a un grupo de migrantes plagiados.