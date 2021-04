‘Supercierre’, atinado pero tardío: médicos

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Para el Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, el “supercierre”, aunque atinado, llegó a destiempo, puesto que la tercera ola de Covid-19 impactó a la frontera desde hace semanas sin un contrapeso.

Alonso Ríos, presidente del Consejo Consultivo, dijo que si bien la semaforización en la región norte se encuentra en amarillo –de riesgo medio–, la población debe mentalizarse como si estuviera rojo –de riesgo máximo–, porque de lo contrario las nuevas determinaciones no tendrán el efecto esperado para mitigar el embate.

“Como médico puedo decir que la decisión es acertada, de hecho se habían tardado, pues cuidaron más la cuestión económica que la salud… nadie está peleado con la economía, pero esto se trata de la salud. Se tardaron, la medida, si no es extrema, es radical; pudieron iniciar con cierres paulatinos”, manifestó.

Fue el pasado viernes cuando el secretario de Salud del Estado, Eduardo Fernández Herrera, anunció que las actividades no esenciales quedaron restringidas desde las 23:59 horas hasta las 06:00 horas de mañana lunes, medida que se repetirá el próximo fin de semana en mismos días y horario.

Dijo que los establecimientos que operan dentro de centros comerciales permanecerán cerrados sábados y domingos, así como las tiendas departamentales, supermercados y bodegas, con el propósito de mantener el confinamiento en los hogares y reducir la transmisión del SARS-CoV-2.

“Ese Comité de Salud a veces es muy lento, porque cuida más la cuestión económica que la de salud y lo digo abiertamente. Tenían que haber empezado antes, con no permitir los lugares que no eran esenciales. Lo agentes de transmisión más importantes son los niños y los jóvenes: he ahí el asunto”, puntualizó.

Agregó que es imperativo que se consulte a los expertos y se les dé validez, con mayor peso, en las decisiones sociales, ya que de lo contrario se tomarán determinaciones tardías o confusas para la gente, que debe interiorizar que la pandemia no está controlada y que se encuentra todavía lejos de acabar.

