Superan Maru y Cruz a sus predecesores

Ciudad Juárez.— El alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la gobernadora María Eugenia Campos superaron a sus antecesores en calificación ciudadana presentada por Plan Estratégico de Juárez en su Informe de Percepción de Instituciones y Gobierno 2022.

Para el período de 2021, Pérez Cuéllar tuvo un reconocimiento de 6.3, por encima del 5.7 y 5.2 que mantuvo el expresidente municipal Armando Cabada durante 2020 y 2019, mientras que Campos alcanzó un 6.4, superior al 4.5 que tuvo Javier Corral en 2020 y el 4.1 que tuvo en 2021. De hecho, el exgobernador nunca pudo superar el 5 en los ejercicios de Plan Estratégico, pues en 2018 tuvo una calificación de 4.9, igual que la de 2017.

“La gobernadora actual tiene una mejor calificación en comparación con el gobernador anterior, sale muy parecida al Gobierno municipal”, recalcó la organización en la presentación de ayer.

El Gobierno federal, en cambio, mantiene aprobaciones al alza: en 2019 en Juárez tenía una calificación de 7.2, para 2020 subió a 7.3 y para 2021, hasta un 7.9.

‘Metodología científica probada’

“Ésta es una expresión de lo que la ciudadanía, la sociedad, percibe. Esta información es toda una encuesta con una metodología científica muy probada y muy calada, y que tenemos muchos años haciéndola”.

El ejercicio implicó otras preguntas “muy significativas” para la ciudad, como “si cree que los gobiernos rinden cuentas a la ciudadanía”. Aquí, el 45.2 por ciento dijo que “algo o mucho” en torno al Gobierno federal; el 49.8, “nada o poco”, y el 4.9 no sabe o no contestó.

En el caso del estatal, 22.5 por ciento respondió “algo o mucho”; el 70.2, “nada o poco”, y el 7.3 no sabe o no respondió. En el municipal, 20.7 por ciento contestó que “algo o mucho”; 73.5, “nada o poco”, y 5.8 no supo.

Luego se registró un comportamiento similar en torno a la pregunta “¿qué tanto cree que los gobiernos cumplen sus compromisos y promesas?”, con 43.5 de “algo o mucho”; 51.6, “nada o poco”, y 4.9 que no supo, esto en la Federación.

En el Estado, 22.6 por ciento consideró que sí creen que se cumplen compromisos y promesas de campaña; 70, que “nada o poco”, y el 7.4 no contestó. Mientras que en el Municipio, 21.3 por ciento dijo que “algo o mucho”; el 73.2, que nada o poco, y el 5.5 no dio respuesta.

‘Informe de desconfianza’

También se preguntó “¿qué tanto cree que los gobiernos tomen en cuenta a la ciudadanía?”, y el 45 por ciento dijo que “algo o mucho” en el Gobierno federal; 50.3, que “nada o poco”, mientras que 4.7 por ciento no tuvo respuesta.

En cuanto al Municipio, 24 por ciento dijo que sí cree “algo o mucho”; el 71.4, que nada o poco, y el 4.6 no dio respuesta. En el Estado, 22.2 por ciento dijo que “algo o mucho”; el 67.7, que “nada o poco”, y el 7 por ciento no dio comentarios.

Sobre estos resultados, la organización dijo que más bien el informe debió llamarse un “informe de desconfianza de parte de la ciudad”, y consideró que las autoridades no han sabido responder a las demandas y las urgencias de la ciudadanía.

Esto, “sumado a la corrupción, que va generando esa desconfianza, esta distancia”.