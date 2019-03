Superan en familia problemas de conducta

Ciudad Juárez— Manuel Rentería Zavala acudió junto con su hijo de 14 años a la Secundaria Técnica 16, ubicada al suroriente de la ciudad en el fraccionamiento Parajes del Sol, para tomar el taller Valórate, que imparte la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Su hijo presentó problemas de conducta irrespetuosa hacia la maestra, por lo que fue canalizado al programa Valórate.

Manuel es padre soltero de cuatro hijos, quienes viven con su suegra en la colonia Tierra Nueva debido a que él trabaja.

“Es el último día que nos tocaba venir, pero yo de todas maneras tengo pensado seguir viniendo cinco sábados más, me siento muy a gusto. Aquí mi hijo ha cambiado mucho, se porta muy bien; anteriormente me acercaba y me quitaba y ahora me abraza, me besa y eso me hace sentir muy bien”, refirió Rentería.

José Luis Martínez Galicia, psicólogo del Departamento de Trabajo Social, dijo que los talleres se imparten a los jóvenes que tienen problemas de comportamiento, adicciones, rezago escolar, una mala actitud en la comunidad, en familia o en la calle.

Las personas fueron aseguradas por la SSPM por alguna falta administrativa, explicó Martínez Galicia.

Actualmente, 110 adolescentes de 11 a 17 años acuden junto a sus padres.

Del total de personas que acuden, el 80 por ciento son hombres y el 20 por ciento mujeres; y de los tutores que acuden, el 85 por ciento son las madres y el 15 los padres.





Tiene el programa alrededor de 15 años

Archivos periodísticos indicaron que en el 2018, la SSPM atendió a mil 407 padres de familia y a mil 505 menores de edad en conflictos con la ley.

De octubre a diciembre de 2016 fueron arrestados mil 817 menores; de enero a diciembre de 2017 fueron 4 mil 238, de enero al 12 de julio de 2018 fueron 2 mil 096 sancionados, para sumar 8 mil 151.

El programa ya tiene alrededor de 15 años, pero durante la administración actual se han cambiado las temáticas y las dinámicas, agregó el psicólogo.

Martínez Galicia explicó que las cuatro áreas principales que trabajan con los jóvenes y padres son la familiar, social, personal y escolar.

Los temas que se tratan dentro del taller son comunicación, que es el eje esencial del programa; además de deserción escolar, autoestima y duelo.

La situación que han detectado en estos casos es el abandono por parte de los padres, y en su mayoría los casos se registran en el suroriente de la ciudad, lugar en el que habitan mayormente madres solteras, dijo Martínez Galicia.

“Muchos jóvenes carecen de afecto de sus padres y eso tiende a que el joven quiera pasársela fuera de casa, y se encuentran con problemas de consumo de sustancias, sexualidad a temprana edad y vandalismo, esas son las causas por las que llegan a la SSPM”, explicó el psicólogo.

Los talleres son los sábados de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.





