Superan con tecnología barreras de la movilidad

Ciudad Juárez.- Mediante proyectos de alta tecnología que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, el Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (NCIE) del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), apoya a los alumnos y maestros en el desarrollo de ideas.

Leonel Noé Betance González, de 20 años, quien estudia el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica en el ITCJ, continúa con el proyecto de Prótesis Transfemoral elaborado en impresión 3D, con diseño en computadora y escaneo en 3D, que originalmente fue diseñado para un profesor del instituto desde hace dos años.

El centro de investigación trabaja con proyectos internos para la generación de conocimiento de base tecnológica, externos para el diseño y desarrollo de tecnología en conjunto con la industria, y de convocatoria, que son proyectos de impacto social, con proyectos de salud e infraestructura y reciclaje de materiales, explicó el maestro Rafael Rodríguez, responsable del Nodo.

“El proyecto me interesó porque puedo implementar las tecnologías que más me interesa como la manufactura aditiva, en este caso por medio de la impresión 3D, que es algo con lo que ya había experimentado durante un tiempo, y ahora que ya se me ofreció la oportunidad de ponerlo en práctica para algo que además ayuda a las personas con una tecnología innovadora, me pareció muy apropiado”, expuso Betance González.

Los prototipos actuales que están utilizando son de PLA o ácido poliláctico y pueden aguantar cerca de 80 kilogramos, pero la idea no es utilizarlo ya que es sólo para referencia geométrica o de medición para confirmar que las dimensiones sean correctas.

Las prótesis que se van a elaborar son en acrilonitrilo butadieno estrideno (ABC), que es otro material más resistente y que combinados pueden aguantar hasta 200 kilogramos, explicó el estudiante.

La pieza es básicamente una carcasa que se pone alrededor del ‘socket’ y de una base o viga de cilindro que se extiende desde la rodilla hasta el tobillo. La elaboración es económica en comparación a otras prótesis que se hacen de una forma artesanal, explicó Betance González.

“En comparación a otro tipo de prótesis que sería como una manufactura artesanal, este es un sistema de manufactura que automatiza bastante el sistema de la creación, y el material es económico con respecto a otras prótesis… el resultado final podría quedar en mil pesos”, detalló el entrevistado.

Por lo pronto, el proyecto de prótesis está a disposición para los miembros del Tecnológico, en especial para un docente –de quien se omitió el nombre– que tiene una discapacidad y que le gustaría tener una prótesis más avanzada, sin embargo, en el Nodo están dispuestos a ofrecerlas a otras organizaciones externas que les interese.