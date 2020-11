Supera Juárez mil 200 decesos por Covid-19

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El número de muertes en Juárez por Covid-19 superó ayer los mil 200, luego de que otras 37 personas perdieron la vida a consecuencia del virus, por lo que las autoridades de salud exhortaron a la población a no bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención para frenar los contagios en la frontera.

Los casos en esta ciudad alcanzaron los 13 mil 687, al sumarse 228 personas más, mientras que el número de decesos subió de mil 195 a mil 232, según dio a conocer la Secretaría de Salud estatal (SSa).

Casi al cierre de la semana 42, los contagios en el estado de Chihuahua alcanzaron la cifra de 2 mil 972, para un acumulado de 25 mil 427 en lo que va de la pandemia. Los fallecimientos en la entidad suman hasta el momento mil 966; en tanto que el número de pacientes recuperados es de 12 mil 317. Asimismo, 14 mil 634 casos han sido descartados y 7 mil 071 siguen en el estatus de sospechosos.

“Estamos contribuyendo con el 80% de pacientes fallecidos a nivel nacional, una cifra muy alta, y desgraciadamente Chihuahua es el estado que peor le está yendo en cuanto a defunciones”, comentó, Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva.

La funcionaria señaló que ante la situación por la que atraviesa el estado, es necesario que la ciudadanía se quede en casa, y en caso de salir, lo haga con todas las medidas establecidas, como es el uso del cubrebocas, respetar la sana distancia, no hacer fiestas y no viajar al interior de la entidad para no dispersar los contagios.

Por otra parte, Ávila Zorrilla indicó que el número de personas hospitalizadas alcanzó una cifra récord al contabilizarse 973 en el estado, de los cuales el 61% permanece en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 23% en las unidades a cargo de la SSa, el 9% en el Issste, el 5% en la Sedena y 2% en IMSS Bienestar.

Asimismo, del total de pacientes hospitalizados, 184 se encuentran intubados, el 52% de ellos están en el IMSS, el 36% en la SSa, el 8% en el Issste, 3% en la Sedena y el 1% en IMSS Bienestar.

