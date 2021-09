Suman tres mujeres que matan a sus parejas

Ciudad Juárez— El hombre invidente que fue asesinado con un hacha, presuntamente por la mujer con quien sostenía una relación sentimental, representa el tercer caso ocurrido en los últimos tres meses en los que la violencia familiar cobra la vida de varones, de acuerdo con el archivo periodístico.

Héctor Manuel Hinojos, de 52 años de edad, fue localizado el pasado martes sin vida y con la cabeza destrozada en el interior de su vivienda, ubicada en las calles Francisco Villa y Benito Juárez de la colonia Morelos, luego de que su padre acudió a buscarlo.

Según la información proporcionada por el padre de la víctima y confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo fue localizado desnudo en una de las habitaciones.

“Estamos en shock, no puedo creerlo todavía, ellos no tenían una buena relación, eso no lo podemos negar, peleaban todo el tiempo, pero no era para que lo hubiera matado si es que fue ella”, expresó entre lágrimas S.R.H., prima de la víctima, quien además es su vecina.

El cuerpo será velado en el mismo domicilio donde fue encontrado sin vida, debido a que su padre así lo decidió, explicó.

“Todos los días pasaba con su bastón por aquí por enfrente de mi casa y me saludaba, me gritaba ‘flaca’ porque así me decía de cariño, es muy difícil pensar que ya no lo voy a ver”, agregó la entrevistada.

Vecinos del lugar aseguran que atestiguaban los constantes pleitos entre Héctor y la mujer, a quien solo identifican como Sandra, de unos 52 años de edad.

“Lo mató la señora, siempre se peleaban mucho, se gritaban, el señor no era dejado, ella lo golpeaba pero cuando pasó eso nosotros no escuchamos nada”, comentó una persona que vive en la casa de al lado.

La sospechosa de este hecho hasta ayer no había sido detenida, informó Alejandro Rubalcaba, vocero de la Fiscalía de distrito en la Zona Norte.

Es el tercer caso en tres meses

El pasado 27 de junio un hombre de 19 años de edad fue asesinado a cuchilladas presuntamente por su pareja sentimental.

Este hecho se reportó a las 1:05 de la madrugada por personal de la Cruz Roja Salvárcar, ubicada en el cruce de Durango con bulevar Zaragoza, en la colonia Salvárcar.

Un agente preventivo mencionó que el padre del occiso comunicó que su hijo llegó a su domicilio herido en el tórax por arma blanca, por lo que de inmediato lo llevó a recibir atención médica, sin embargo, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Mencionó que la víctima se llamaba Abraham Segovia Herrera, de 19 años de edad, y que la responsable de ocasionarle la muerte era la novia de la víctima.

Ayer trascendió que los elementos del Fiscalía General del Estado buscaban a Perla E. P., señalada de cometer este crimen, pero después de tres meses no se ha dado a conocer el arresto.

El 24 de junio una mujer asesinó a puñaladas a su pareja sentimental y fue puesta en libertad debido a que la Fiscalía de distrito en la Zona Norte acreditó la legítima defensa en el hecho, informó el titular de esta representación social, Jorge Nava López.

Andrea F. P., de 24 años de edad, fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de que un hombre ingresó al Centro Médico de Especialidades con heridas producidas por arma blanca, las cuales le ocasionaron la muerte minutos después.

El parte informativo de la SSPM indicó que la intervención se efectuó luego de que agentes municipales atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, en donde reportaban a una persona lesionada por arma blanca en el cruce de las calles Gregorio M. Solís y Chapala, en la colonia Hidalgo. En el lugar del reporte, testigos presenciales señalaron que momentos antes escucharon varios gritos del interior de dicho domicilio, por lo que al salir a verificar observaron a una mujer con varias manchas de sangre en su ropa, misma que manifestó haber apuñalado a su pareja sentimental, luego de sostener una discusión por negarse a terminar la relación.