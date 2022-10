Suman más de 3 décadas de apoyo en rehabilitación

Ciudad Juárez.— El Movimiento Villarica de Alcohólicos Anónimos es un grupo independiente e internacional con cuatro sedes aquí, cuyo propósito es apoyar a las personas con alcoholismo a rehabilitarse.

Dicho movimiento tiene 32 años en esta frontera apoyando a las personas para que salgan de la enfermedad del alcoholismo, y se compone por el Grupo Central Juárez, de la avenida Insurgentes #2564; Independencia, que se ubica en la calle Díaz Mirón #1747; El Barco, en la colonia Álvaro Obregón, y Fortaleza, en la colonia Exhipódromo,.

PUBLICIDAD

Édgar Montes, responsable del Grupo Central Juárez, explicó que el próximo 13 de noviembre celebrarán a 42 compañeros que cumplen un año más laborando en las cuatro organizaciones, apoyando a personas que, como ellos, eran alcohólicos.

Un padecimiento mortal

“Con este evento queremos dar a conocer a la sociedad que el alcoholismo no es un vicio, sino una enfermedad progresiva, incurable y mortal, que afecta el aspecto social, económico, emocional y físico, no respetando género ni edad de la persona que lo padece”, manifestó.

Dio a conocer que cada semana atienden a alrededor de cinco personas que solicitan su apoyo para rehabilitarse de dicha enfermedad.

“La enfermedad no respeta edad, desde los 13 años ya presentan la enfermedad y no se dan cuenta, pero aquí se les apoya: no hay diferencia de edades ni género”, mencionó Montes.

Indicó que existe poca información sobre el alcoholismo, pero una de las señales de que se está convirtiendo en un problema es cuando no se tiene control del consumo.

“Cuando uno no puede parar después de dos o tres bebidas hasta que termina totalmente en estado de ebriedad o en intoxicación, donde no tiene control sobre el alcohol”, dijo.