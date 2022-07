Suman en Municipio 32 positivos a Covid

Ciudad Juárez.— En el Ayuntamiento también se resintió la quinta ola de Covid-19, ya que en los últimos diez días resultaron 32 casos positivos de derechohabientes municipales, de los cuales unos 20 son empleados, afirmó la directora de Salud, Daphne Santana Fernández.

“Afortunadamente ninguno se ha complicado y solamente tenemos una paciente adulto mayor, de más de 80 años, que no se aplicó las vacunas y la tenemos internada en una unidad hospitalaria para Covid con problemas de neumonía, pero con un antecedente de no tener su esquema; nada más tiene una sola vacuna”, expuso.

Dijo que el resto de los pacientes sí tiene el esquema completo de vacunación y por ello no se complicaron.

‘No hay que histerizarnos’

“Sí estamos en una quinta ola, vamos al mismo nivel que toda la república, es una variante de ómicron que es muy contagiosa, afortunadamente no es tan letal como la ómicron original, se puede decir que ya estamos bajando de esa meseta a nivel nacional; no hay que histerizarnos tanto, no hay que preocuparnos tanto, sí hay que ocuparnos, hay que seguir usando cubrebocas, el Covid llegó para quedarse”, manifestó.

Expuso que por ello es muy importante la vacunación, y las personas que presentan morbilidades, como diabetes e hipertensión, deben atenderse.

“Para esta época el que es diabético ya debe estar con su tratamiento adecuado, los que tenemos sobrepeso debemos estar haciendo ejercicio, los que sabemos que se nos puede complicar el Covid a estas alturas ya debemos de estar conscientes de que debemos trabajar en eso”, manifestó Santana.

Períodos más cortos

Dijo que actualmente el Municipio está otorgando cinco días de incapacidad a los empleados que resultan positivos a Covid, y al sexto deben someterse nuevamente a una prueba para descartar la enfermedad.

“Ahora es menos, afortunadamente. El período de incubación es mucho más rápido y los días de enfermedad se han acortado, en algunos son siete días, pero en la gran mayoría han sido cinco días”, manifestó la directora de Salud.

Agregó que el esquema completo de vacunación es uno de los factores para que ahora la enfermedad no se complique y también que ahora ya hay más conocimiento del Covid-19.

“Y número tres, las capacitaciones de los doctores, que tienen más experiencia en este tema, el tratamiento y la realización de la prueba de manera oportuna”, manifestó Santana.

Medidas

5 días de incapacidad se les otorgan tras el contagio

• Al sexto, deben someterse a una prueba para descartar