Suman activistas 26 horas afuera del Centro Antirrábico

Ciudad Juárez.— Un grupo de activistas que trabajan en el rescate de perros en situación de calle cumplió, al cierre de edición de ayer, 26 horas manifestándose a las afueras del Centro Antirrábico, ubicado en la calle Sevilla de la colonia San Antonio, que es manejado por el Gobierno del Estado.

Los manifestantes, que en la mañana del pasado sábado iniciaron su protesta, exigen a las autoridades que cese el sacrificio de perros y piden hablar con el director, Luis Soon, pues desde hace tiempo han detectado el maltrato del que son víctimas los canes al ser golpeados y no recibir alimento, se informó.

Además, señalaron que omiten la regla que indica que toda mascota que llega al Antirrábico debe tener un lapso de 10 días para ser reclamada por sus dueños, y de no ser así, se debe poner en adopción, pero los perros no cumplen ni 72 horas en este lugar cuando son cruelmente sacrificados.

Marta Elva Patiño, una de las manifestantes, señaló que inicialmente empezaron organizando una marcha, pero ante la nula respuesta de las autoridades optaron por hacer un plantón a las afueras del Antirrábico para llamar la atención y que se atienda su queja.

“Pedimos respeto por la vida hacia los animales, no pedimos que este lugar se cierre ni que destituyan a ningún directivo, sólo pedimos que se haga un centro de esterilización y adopción, no más matanza. El problema no se consigna con matar, tiene la consigna aquí de atrapar y matar y ni siquiera les dan plazo para que sus familiares o dueños reclamen el animalito o lo identifiquen”, apuntó.

Mencionó que en el primer día de protesta pudieron ser testigos de la problemática que enfrentan las familias cuando acuden al Antirrábico por su mascota, pues no les dan información sobre sus perros, el costo para sacarlos es muy elevado o hay otros casos en que las personas no cuentan con dinero y el perro es sacrificado.

Alzaron la voz para que las personas eviten marcar al Antirrábico cuando detecten perros en situación de calle, y mejor llamen a rescatistas que se encargarán de darles un hogar mientras encuentran una familia.

Además, pidieron al Gobierno encabezado por Maru Campos que se regularice a la ciudadanía que decida tener un perro para que no los abandonen y se les dé un trato adecuado, así como que sean obligatorias las esterilizaciones, pues sólo así se podrá terminar con el problema de canes en la calle.

“Exigimos que trabajen conforme a la ley, que se humanicen de que la matanza no es con lo que van a erradicar el problema, sabemos que es un problema de salud pública y los rescatistas estamos conscientes porque no nos damos abasto”, apuntó Patiño. Ayer se buscó la versión del Centro Antirrábico, pero nadie respondió.