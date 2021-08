Suman 841 asesinatos en Juárez este año

Ciudad Juárez— Con 119 asesinatos en julio hasta el mediodía de ayer sábado, 2021 acumula 841 víctimas de este delito en el municipio de Juárez.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), esta cantidad mensual (119) es la segunda en el año que muestra una disminución con respecto al mes anterior, ya que junio sumó 120, la primera en mostrar decremento.

La estadística de la Fiscalía agrega que en enero se registraron aquí 99 homicidios, 112 en febrero, 122 en marzo, 126 en abril y 143 en mayo, que continúa siendo el mes más violento de 2021.

Los datos oficiales muestran también que hasta un 88 por ciento del total de los casos cometidos en esta frontera hasta el pasado jueves fue clasificado por el Ministerio Público estatal como acción de la delincuencia organizada.

La cantidad de víctimas registradas hasta ayer al mediodía (119) representa asimismo una disminución de un 28 por ciento con respecto a la registrada en julio de 2020 –con 166 casos–, mientras que el total registrado este año también hasta ayer sábado al mediodía representa una disminución de 19 por ciento con respecto a lo registrado en el mismo período del año anterior.

Juárez, sin embargo, sigue considerado el segundo municipio con la mayor cantidad de asesinatos en todo México, sólo después de Tijuana, Baja California, como indican datos presentados por el Gobierno federal el pasado 19 de julio.

Entonces, la información mostrada en la conferencia presidencial matutina por parte del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, atribuyó a esta ciudad el registro de 515 casos y 749 a Tijuana.

El tercer nacional lugar lo ocupó León, Guanajuato, con 295 casos de ilícitos contra la vida; Cajeme, Sonora, con 225; Acapulco, Guerrero, con 197; Fresnillo, Zacatecas, con 190; Guadalajara, Jalisco, con 186, y Chihuahua, Chihuahua, con 158.

Entrevistado el viernes sobre las cifras de Juárez (con 118 casos), el coordinador de la organización civil Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, Guillermo Asiain, planteó que la disminución mensual hasta ese momento, si bien es motivo de reconocimiento, también es insuficiente para considerarla como tendencia.

“Reconocemos el esfuerzo por que no siguiera subiendo, porque traíamos una tendencia súper al alza, pero hay que recordar que los últimos meses del año (2020) estuvimos por debajo de cien homicidios, entonces el objetivo primordial era lograr bajar los homicidios por debajo de los cien casos en una primera etapa, que de todas maneras son muchísimos”, dijo Asiain.

“Realmente todavía no marca tendencia, porque no ha cerrado el mes, y aunque fueran 120, pues son dos meses nada más, todavía no es suficiente para marcar una tendencia. Generalmente cuando ya tenemos tres meses en una escalada, hacia arriba o hacia abajo, podemos hablar de una tendencia”, agregó.

La estadística de julio proporcionada por FGE indica que, tan sólo el pasado jueves 29, se cometieron seis asesinatos en esta ciudad, y que hubo días con ocho crímenes de este tipo, como el miércoles 21 y el lunes 26, o hasta con 10, como el miércoles 7 de julio, cantidad ésta última similar a las que presentaban días de años como 2010, que ha sido aquí el más violento.

“Fueron como unos 17 (disparos), como a las 7:30. Estaba dormida y se oyeron los balazos”, dijo el viernes pasado una residente de la calle Parral, en la colonia Franja del Río, donde ese día por la mañana fue asesinado un hombre aún no identificado por FGE.

“No hicimos ningún movimiento (…) Tengo mi cama frente a la ventana y pensé lo peor (…) por mi familia, mis hermanos pequeños. Quedamos todos con dolor de cabeza”, agregó la entrevistada, de 20 años y que, como la mayor parte de quienes viven cerca del lugar de un homicidio, pidió no ser identificada, por seguridad.

Como su nombre lo indica, la colonia Franja del Río se ubica junto a la línea divisoria de México con Estados Unidos y, a cuatro cuadras del bordo del Bravo, en algunos puntos de la calle Parral, los edificios de la ciudad texana de El Paso forman parte del paisaje.

“Tiene uno que seguir viviendo. ¿Temor? Siempre, en el trabajo, donde sea hay temor aquí en Ciudad Juárez”, dijo otra persona entrevistada sobre la calle Parral y casi esquina con calle Irapuato, a pocos metros de donde ocurrió el crimen,

“Cuando le toca a uno, le toca. Aprende uno a vivir así, porque no puede uno quedarse escondido. Tiene uno que salir a trabajar”, agregó.

