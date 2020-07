Suman 530 los decesos por Covid en Juárez

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— La Secretaría de Salud informó que 50 casos y 5 finados por Covid-19 se sumaron a la casuística de Juárez. Con ello, la localidad alberga 2 mil 802 (530 finados y 754 recuperados) oficiales; no hubo altas.

Leticia Ruíz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, informó que en la entidad se sumaron 102 casos, 8 finados, sin más recuperados, por lo que se tienen ahora, confirmados por pruebas de PCR, 4 mil 811 casos acumulados (677 finados y mil 210 recuperados).

Esta frontera, que se mantendrá al menos una semana más en semáforo naranja (de riesgo alto), tiene el 58, 78 y 62 por ciento de los contagios, difuntos y recuperados del estado, respectivamente.

Ante esto, Ruíz González destacó que, aunque ya no se cursa el semáforo rojo (riesgo máximo), es vital mantener los cuidados óptimos, tales como quedarse en casa y no salir más que a lo necesario, procurar la higiene en los negocios, usar cubrebocas y mantener distancia, para así lograr descender a amarillo (de riesgo medio) y no regresar al rojo, trayendo consecuencias para la economía y salud.