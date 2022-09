Suman 26 menores asesinados en lo que va del año

Ciudad Juárez.— En lo que va del año 26 menores de edad han sido asesinados en Ciudad Juárez y en el presente mes se contabilizan dos víctimas, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El más reciente caso ocurrió hace una semana, cuando un adolescente de 14 años de edad, identificado como Marcelo Ramírez Alvídrez, fue localizado sin vida en la colonia Granjas de Chapultepec. El cuerpo presentaba golpes y al menos un impacto de arma de fuego, dijo su madre, quien acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para identificar sus restos.

El cuerpo se halló en el cruce de las calles Cuarta y Grulla. En el lugar elementos periciales encontraron varios casquillos percutidos de arma de fuego, según informó un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Sólo me dicen que van a abrir una investigación, lo golpearon, le dieron un balazo, no sabemos ni cómo pasó, no sabemos nada”, dijo su madre entre lágrimas.

Jesús Marcelo era el mayor de tres hermanos y no acudía a la escuela, narró su mamá mientras sostenía los documentos que presentó a la autoridad investigadora para reclamar su cuerpo.

En agosto otros tres menores fueron victimados, uno de ellos es Christian Omar Z. M., quien la tarde del 11 de agosto, el día denominado “jueves negro”, se encontraba en el negocio Circle K de la avenida Óscar Flores, en la colonia Melchor Ocampo, cuando hombres armados dispararon en contra del lugar lesionando a tres personas, entre ellas Christian y su padre; durante la madrugada falleció mientras recibía atención en el Hospital número 35 del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), de acuerdo con la información que proporcionó la FGE.

En Ciudad Juárez se contabilizaban hasta ayer 751 homicidios dolosos, según la información facilitada por la Fiscalía General del Estado.