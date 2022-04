Suman 22 sentencias por feminicidios aquí

Ciudad Juárez.— Los celos que sentía Oswaldo M. M. hacia Marisa Aguilera Guardado, su pareja sentimental, lo mostraban como un hombre en exceso posesivo, recordaron mujeres que residen cerca de la vivienda marcada con el número 7337 de la calle General Luis Cabrera, de la colonia Héroes de la Revolución.

A ella la conocían como “Estrella” y la describieron como una mujer muy servicial, amable y también muy reservada para compartir sus problemas personales.

PUBLICIDAD

Laboraba en una empresa maquiladora y según las vecinas, Oswaldo salía de la casa para esperarla en la parada del camión de transporte de personal. Luego, él caminaba de regreso a la vivienda y ella lo seguía sumisa.

“Siempre iba detrás de él, era muy celoso, por eso iba por ella hasta la parada del camión y se la traía a la casa, no porque la cuidara, era nomás por celoso”, aseguran Martha y Elsa, dos residentes de la colonia que piden la modificación de sus nombres para evitar represalias.

La obrera de maquila fue asesinada a golpes por su novio, que tenía poco menos de seis meses de vivir con ella.

Tras privarla de la vida, el agresor limpió la escena del crimen y llevó el cadáver al baño, donde la mantuvo bajo el agua con una manguera del jardín, según datos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM).

El feminicidio fue cometido entre el 28 y 29 de marzo en esta ciudad y de acuerdo con el resultado de las investigación, el crimen sobrevino luego de un pleito entre la pareja.

El vecino de la casa de al lado aseguró que antes del asesinato la pareja no mostraba que tuvieran problemas entre ellos, y que durante los casi dos años que ella vivió ahí no tuvo problemas de violencia familiar, por lo que se sorprendió mucho cuando llegaron los investigadores y le dijeron que su vecina había sido asesinada y ellos no se percataron del hecho.

“Ya después, mi hijo me dijo que escuchó que la pareja discutió y que ella le gritó ‘¡ya suéltame!’, pero no se imaginó que la estaba matando”, explicó el adulto mayor que, ante el temor de que la casa fuera vandalizada, soldó la puerta de la entrada donde aún permanecen las pertenencias de la víctima.

El archivo periodístico refiere que, tras el feminicidio, Oswaldo buscó a un abogado para que lo acompañara a entregarse ante la Fiscalía del Distrito Zona Norte.

Ante los agentes y frente a su abogado confesó que había privado de la vida a su pareja sentimental a golpes, por lo que los investigadores le tomaron una declaración inicial y luego solicitaron ante la juez Yira Celida Ochoa una orden de cateo para revisar el domicilio y una orden de aprehensión al confirmarse el hallazgo del cadáver dentro de la casa, informó la FEM.

El acusado aceptó un procedimiento especial abreviado y ante el juez de Control aceptó su responsabilidad penal por los hechos ocurridos entre los días 28 y 29 de marzo del presente año, cuando privó de la vida a la que fue su pareja sentimental por seis meses, con un objeto contuso cortante, según la información oficial.

Fue el pasado 8 de abril cuando Oswaldo M. M. fue sentenciado a 27 años de cárcel, dijo la fiscal especial Wendy Chávez.

Agregó que en la presente administración estatal esta Fiscalía ha obtenido 22 sentencias por los asesinatos de mujeres y niñas.

A través de la investigación de casos recientes y anteriores buscan garantizar la justicia para la víctima y la sociedad en general, explicó.

Pocas sentencias: activista

Este dato contrasta con los 38 asesinatos de mujeres registrados sólo este año en la ciudad, de acuerdo con el seguimiento periodístico que se realiza de este delito con información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Para la escritora, docente y feminista Hilda Sotelo, 22 sentencias por feminicidios o asesinatos de mujeres en Juárez obtenidas de septiembre del 2021 al 8 de abril es muy bajo por parte de la autoridad investigadora.

“Muy poco comparado con la cantidad de feminicidios a través del tiempo en Ciudad Juárez. Recordemos que el primer registro de feminicidios lo llevó Esther Chávez Cano en 1993, entonces ya serían 30 años, rebasan los 2 mil 300 feminicidios”, expuso.

Planteó que es al sistema feminicida, compuesto por el estado, el capitalismo gore, la religión, la educación de pedagogías ciegas, la política del enemigo/a, la política de la guerra y la misma sociedad patriarcal acostumbrada a reproducir hábitos violentos, al que le interesa la lentitud (de los procesos) para seguir condenando a las mujeres y no al feminicida.

Cuerpo permanece en Semefo

Ayer los vecinos de Estrella o Marisa Aguilera Guardado lamentaron que el cuerpo de la víctima aún permanezca en el Servicio Médico Forense (Semefo), ya que sus familiares no han acudido a identificar y reclamar el cuerpo.

“A veces pensamos en prenderle una veladora, o hacerle una misa. No sabemos”, dijeron las entrevistadas, que lamentaron la falta de comunicación con la víctima para apoyarla.

Ambas mujeres consideraron que aunque el asesino de Estrella está preso, ella aún no descansa en paz.