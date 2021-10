Suman 19 acusaciones contra elementos este año

Ciudad Juárez— En lo que va del año, al menos 19 agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) han sido acusados de delitos como abuso de autoridad, secuestro, robo y homicidio.

De esta cantidad, cinco elementos se encuentran prófugos de la justicia, nueve enfrentan un proceso judicial y cinco fueron cesados de manera reciente, de acuerdo con el archivo periodístico.

Cinco de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) que son buscados por la justicia desde enero pasado son los implicados en la desaparición forzada y asesinato de una pareja detenida en diciembre de 2020.

El 23 de enero la FGE distribuyó hojas con las imágenes de los rostros de los policías involucrados, así como sus primeros nombres: Juan Manuel N., Luis Édgar N., Jesús Martín N., Marco Antonio N. y Jacobo Eulogio N.

El caso de la pareja fue dado a conocer por El Diario el 12 de enero, con base en una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la detención y posterior desaparición de Fátima López, de 18 años, y de Irving Zaragoza, de 27, ambos localizados sin vida.

De acuerdo con la denuncia ante la CEDH, la detención de ambas personas se realizó la tarde del 27 de diciembre de 2020 en una vivienda de la calle Montes Apalaches en el fraccionamiento Las Montañas, ubicado en el suroriente de la ciudad.

En junio pasado, el entonces titular de la corporación a nivel estatal, Emilio García Ruiz, dijo que en un lapso de año y medio se había dado de baja a más de 200 elementos por diferentes motivos, entre los que se encuentran al menos 20 con órdenes de aprehensión.

El pasado 9 de octubre, El Diario dio a conocer que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) pertenecientes al grupo de Órdenes de Aprehensión, dieron cumplimiento a un mandamiento judicial por abuso de autoridad, robo agravado y extorsión, en contra de nueve agentes de la CES, según la información proporcionada por el fiscal general Roberto Javier Fierro Duarte.

Los expolicías están acusados de los delitos antes mencionados, cometidos en el mes de enero del 2020, en perjuicio de un adolescente y su tío, José Ángel Magaña Monge, localizado asesinado el 22 de marzo del 2020 en un tramo del periférico Camino Real, indicó el fiscal.

Los agentes señalados son Francisco Javier H. L.; José Luis C. C.; José S. L.; José Antonio R. G.; Julián Antonio G. A.; Manuel G. C.; Ricardo G. C.; Cristóbal Isaac A. V., y Luis Alfredo A.

Tras una audiencia final al juicio que les instruyó la autoridad, se determinó dejarlos en libertad por el delito de robo y privación de la libertad, pero cuando salieron de la audiencia fueron recapturados y notificados de la nueva acusación, señaló el fiscal general.

Hoy serán presentados ante un juez para que enfrenten la audiencia de vinculación o no a proceso, confirmó el departamento de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia.

El más reciente caso es el de cinco agentes de la CES que el pasado domingo irrumpieron en un domicilio de la colonia Luis Echeverría de donde se llevaron a un hombre y una bolsa de dinero, lo cual fue captado por cámaras de seguridad del sector.