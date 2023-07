Suman 12 investigaciones por fraudes en Licencias

Ciudad Juárez.- En lo que va de la actual administración estatal, se han integrado 12 carpetas de investigación de la oficina de Licencias Digitales, por presuntos “coyotes” que ofrecen a los usuarios realizar el trámite y cobran cantidades que van de los 2 mil a los 6 mil 500 pesos, dijo el titular de la dependencia, Gerardo Rivas Córdova.

Incluso, dos empleados de Licencias han sido despedidos por corrupción al comprobarse que vendían dichos trámites, indicó.

“El tema de los llamados ‘coyotes’, tenemos con el sistema inteligente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya ahorita 12 carpetas de investigación. En Facebook si se pueden dar cuenta, te metes a licencias y sale ‘quieres tu cita, tu acta de nacimiento, hasta un título universitario, llámanos o mándanos mensaje’, entonces todo eso en Facebook está en investigación”, mencionó.

Indicó que dentro de estas 12 carpetas de investigación se incluye a una cantidad mayor de personas, entre las que destaca un usuario que se identifica como “licenciado Caballero”, que cobra 2 mil pesos y dice a las personas que acudan a la entrada de la oficina para que les den la licencia.

“Entonces llega la persona muy molesta y dice ‘ya tengo una hora afuera y no sale el licenciado, necesito hablar con él’, y nos empieza a enseñar un WhatsApp y descubrimos que han sido estafados”, detalló.

Otro caso ocurrió la semana pasada cuando a una persona le cobraron 6 mil 500 pesos y estuvo esperando, consultó con los guardias y también se percató de que había sido víctima de un engaño.

Dijo además que también se busca desaparecer el influyentismo para que ya no haya personas que cobren por realizar el trámite.

“Ya no existen los favores como tal y no es necesario, porque ya no necesitas cita para hacer el trámite de renovación. En primera vez es en Educación Vial, no es un tema que me corresponde directamente a mí”, comentó.