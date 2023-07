Sufren por hambre, sed e incertidumbre

Ciudad Juárez.- Después de viajar por más de tres meses desde Venezuela hasta Ciudad Juárez, el dinero que les quedaba la tarde del miércoles a Génesis, Wilson y sus dos hijos al llegar a la frontera, lo tuvieron que dar como aportación voluntaria en el refugio que encontraron, por lo cual el plato de comida que recibieron la mañana del jueves en Catedral se convirtió en una bendición para ellos.

“Ya no tenemos recursos, cuando llegamos teníamos 50 pesos y fue lo que gastamos. En el refugio dan comida, pero no dan cena ni el almuerzo, ni dan agua, ni nada”, narró el sudamericano quien al salir del comedor católico buscaría la manera de conseguir dinero para poder seguir pagando el refugio y asegurar otra comida en el día.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez y del comedor de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, en la última semana acudieron en promedio 800 personas diariamente, alrededor de 100 a 200 dos veces al día, debido a la necesidad económica que tienen.

Los migrantes “están sufriendo de hambre, porque no tienen trabajo; ya no pueden pedir (en los semáforos), ya no pueden vender… están sufriendo de hambre. Es una migración pobre la que está llegando, y la gente ya no les quiere dar trabajo a los migrantes”, y las autoridades les condicionan los permisos para trabajar, denunció la activista católica.

De no conseguir trabajo “nos vamos a tener que salir del refugio” al no poder aportar la colaboración voluntaria que debe entregarse diariamente, lamentó frente a su esposa y sus hijos, Wilson, quien trabajaba en su país como mecánico.

“Si nos dicen que nos salgamos nos tenemos que salir”, agregó Génesis, quien explicó que antes de emprender su viaje a Juárez permanecieron trabajando durante dos semanas en la Ciudad de México, en donde se registró en la aplicación móvil CBP One y el primer día recibió la cita para ingresar a Estados Unidos en busca de asilo político, a través de Ciudad Juárez.

Aunque ya contaban con la confirmación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), debido a la falta de dinero, tuvieron que trasladase desde el Estado de México hasta Ciudad Juárez a bordo del tren de carga, en un viaje que duró cinco días a bordo de cuatro trenes.

Anderson, Mariela, los dos hijos adolescentes de ella, y otro familiar adulto, llegaron hace dos semanas a Ciudad Juárez, en donde tienen que pagar 600 pesos cada noche para poder dormir dos personas en la habitación de un hotel; aunque la mayoría de las veces sólo han podido pagar un cuarto, en el que duermen los dos adolescentes de 15 y 16 años, y los tres adultos tienen que dormir en la calle.

Él sólo ha conseguido trabajos temporales, mientras que ella pide el apoyo de la ciudadanía para poder reunir el dinero necesario para pagar el hotel de sus hijos.

“Dios te bendiga… somos una familia venezolana. Apollenos con un trabajo oh algo para comer. Dios le multiplique!. (sic)”, se lee con letras rojas sobre un pedazo de cartón en el que ella misma escribió.

Ambas familias explicaron que decidieron viajar a Ciudad Juárez porque otros venezolanos les narraron que es más segura para los migrantes, en comparación con otras fronteras del país.

Coronado destacó la importancia de asegurar al menos un alimento para familias como ellos; sin embargo, desde hace unas semanas cada tarde también prepara sándwiches y un paquete con leche, jugos, agua, galletas y cereal, para que las familias también puedan cenar.

La activista lamentó que los discursos xenofóbicos y la persecución de las autoridades, aunado a la falta de apoyo, estén provocando que cientos de familias en situación de movilidad padezcan una mayor pobreza.

Coronado estima que actualmente permanecen no menos de 6 mil personas migrantes en esta frontera, en donde no ha ascendido la cifra debido a que pese a la llegada diaria de más personas, otras se están yendo a otras fronteras y todos los días cruza un grupo hacia Estados Unidos, a través de una cita de CBP One.

Sin embargo, diariamente, cientos de familias y de adultos solos son apoyados en los comedores de la Catedral, Casa Betania de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, el Consejo Estatal de Población (Coespo) o por medio de organizaciones como Casa Centro de Promoción Juvenil, con apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), empresas, grupos religiosos y voluntarios de ambos lados de la frontera.