Sufren por agua en Lomas de Poleo

Ciudad Juárez— Desde hace tres años, habitantes de la colonia Lomas de Poleo han permanecido sin el servicio de agua.

Son 12 horas las que se interrumpe el flujo del líquido de manera diaria, y en ocasiones días completos, comentaron vecinos del lugar.

Jaime Jiménez, quien vive desde hace 7 años en la calle Tomate, dijo que a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana carecen de agua.

“Cuando tenemos quebrada agarramos los botes y vamos a buscar agua donde hay, nosotros economizamos lo más que se puede, utilizamos sólo un tinaco mediano para cuatro familias”, explicó Jiménez.

El entrevistado mencionó que durante la temporada de verano deben comprar bombas de agua porque se descomponen los aparatos de aire debido a la gran cantidad de arena que se acumula.

“Esta agua no es para tomar, yo tengo que comprar agua en garrafones, gasto hasta 200 pesos en un mes, y los recibos me llegan casi de 300 pesos”, comentó el afectado.

Por su parte, Julieta Agüero dijo que no se le hace justo que se le suspenda el servicio, porque paga sus recibos a tiempo.

“Paga uno tanto por agua que no sirve, no tenemos para lavar, limpiar, con esta agua no se puede cocinar, todavía tengo que conseguir en garrafones y pagarla”, agregó Julieta.





Revisarán abasto de agua en Lomas de Poleo

Corazón Díaz, vocera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), informó que se está reparando un pozo en el área de Lomas de Poleo, por ese motivo hay baja presión de agua en el sector.

Vecinos de la colonia refirieron que son pocas las personas que cuentan con la instalación de la tubería de agua, porque para acceder al servicio deben presentar documentación que demuestre que son dueños de los terrenos.

Es el caso de Eliseo Martínez, quien tiene 15 años viviendo en la colonia y debido a la falta de documentos no cuenta con el servicio, por lo que debe comprarla o pedirla a sus vecinos.

“Necesitamos que nos manden pipas, porque a veces vamos a donde regalan agua o tenemos que pagar por los garrafones”, agregó Martínez.

Con un tambo de 200 litros, 10 integrantes de la familia de Eliseo realizan las labores de limpieza, se bañan y lavan la ropa.

Martínez mencionó que necesitan que les instalen las tuberías para introducir el agua en las viviendas, por lo que han realizado juntas y ya tienen previsto acudir a la dependencia en las próximas semanas para solicitar el servicio.

En lo que respecta a los domicilios que no cuentan con un contrato, se turnará al Departamento de Área Comercial para revisar cuántas viviendas carecen del líquido, y cuál es la causa por la que no se ha dado de alta en el padrón, indicó la vocera.





