Sufren migrantes daños físicos y emocionales en intento por llegar a EU

Afectaciones psicológicas, Covid-19, fracturas tras caer del muro fronterizo y problemas respiratorios por permanecer detenidos en las “hieleras”, forman parte de los daños físicos y emocionales que sufren los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos.

Según datos de la Patrulla Fronteriza Sector El Paso, durante el año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre del año pasado, sus agentes han detectado a más de 248 personas que sufrieron lesiones tras caer de la barrera fronteriza, e incluso algunos que perdieron la vida.

“Algunas personas se caen del muro, se fracturan, y luego nos las trasladaban de El Paso para acá. Otras cruzan y luego las abandonan los ‘coyotes’ en el desierto y pasan días caminando y llegan muy lesionadas sobre todo de sus pies; tuvimos uno con una herida muy grande, se le encajaron espinas en la pierna porque se cayó”, narró la doctora Leticia Chavarría, coordinadora del equipo médico del Hotel Filtro.

Informó que en el espacio que abrió sus puertas en Ciudad Juárez el 9 de mayo de 2020, han recibido a 3 mil 635 personas, 490 de las cuales han sido portadoras del SARS-CoV-2, lo que les ha afectado también emocionalmente.

Durante los dos años de trabajo han realizado un total de 2 mil 449 consultas, principalmente por enfermedades respiratorias, con un total de 766 casos, algunos a causa del clima extremo de la ciudad, otros por situaciones locales como alergias, cambios estacionales o gripes virales que no tenían que ver con el Covid-19. Y otros después de haber permanecido detenidos en las “hieleras”, como llaman los migrantes a los centros de detención y estaciones migratorias de Estados Unidos, debido a las bajas temperaturas que mantienen.

“En segundo lugar tenemos enfermedades dermatológicas, fueron 479 los casos relacionados con la piel. Y en tercer lugar tenemos el aparato digestivo, con un total de 349 consultas”, informó la doctora encargada del equipo médico en el espacio humanitario coordinado por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM-ONU).

Durante 25 meses, también han registrado 178 casos con problemas metabólicos, 163 con enfermedades ginecourinarias, 144 neuropsiquiátricas, 125 osteomusculares, 72 cardiovasculares, 53 odontológicos, 51 oftalmológicos, 33 endocrinológicos y 36 casos más por otras afectaciones.

Además de 78 mujeres embarazadas, 22 personas con algún tipo de discapacidad, 15 personas positivas a VIH, 37 con diabetes y 51 hipertensas, han atendido a 45 personas más con algún tipo de trauma o heridas.

Covid-19

Uno de los casos, fue un mexicano que se cayó del muro y se fracturó una pierna, por lo cual tuvo que ser intervenido en un hospital de El Paso, en donde descubrieron que tenía Covid-19, por lo cual al ser deportado fue recibido en el Hotel Filtro, en donde permaneció en aislamiento, bajo seguimiento médico.

“El equipo de salud les da seguimiento, monitorea su enfermedad, porque ellos, dependiendo de su enfermedad y de su estado de salud, permanecen más tiempo en el hotel. Hemos tenido pacientes que tuvimos que hospitalizarlos, tanto adultos como niños, con diferentes situaciones, como neumonías, apendicitis; estuvo una niña de cinco años con una apendicitis que tuvo que ser internada en el Hospital Infantil para una cirugía”, relató Chavarría.

Dijo que también han recibido a pacientes que les son canalizados del Hospital General y del Hospital Infantil, quienes por ser población migrante han sido recibidos y atendidos para su recuperación, de manera gratuita. Y, si es posible, se les consiguen los estudios de laboratorio o se llevan a consultas con especialistas a las instituciones de Salud Pública.

“Todas estas personas han sido atendidas lo mejor posible, se les han conseguido a las personas que requieren sillas de ruedas, radiografías; se les ha dado la atención, tal vez no al 100 por ciento, pero sí a un 95 por ciento. Y obviamente cuando son padecimientos que no vamos a curar, sino a estabilizar a la persona, la tenemos ahí hasta que se estabilizan y ya puedan pasar a un albergue o a otro destino que ellos decidan”, informó.

Aunque el Hotel Filtro abrió sus puertas para dar respuesta a la pandemia, y poder aislar a los migrantes con Covid, conforme fue avanzando el tiempo se fueron presentando otros contagios en los albergues como el de la varicela, además de otras enfermedades que requerían hospitalización.

Heridas psicológicas y emocionales

También se han detectado enfermedades emocionales, las cuales algunas veces han detonado con el aislamiento o al saber que son portadores del SARS-CoV-2 o debido a tener que estar aislados.

“El sentir temor a lo que va a pasar, o al saber que son positivos a Covid a muchas personas les genera mucha ansiedad y mucha angustia, y pueden ser propensas a depresión, también es uno de los problemas más comunes, la depresión; el estrés, la angustia, la ansiedad, el insomnio, cefaleas, son los síntomas más comunes que tenemos. Lo que hemos visto nosotros es que el aislamiento les produce mucha ansiedad a las personas, ya vienen con un problema emocional, psicológico de todo lo que vienen cargando, y a algunas de ellas al sentirse encerradas les han detonado algunos otros padecimientos psicológicos”, comentó.

Dijo que aunque el porcentaje no es muy alto, alrededor del 0.9 por ciento, han sido casos de esquizofrenia, en algunos migrantes “incluso se ha detonado la sintomatología ya en la estancia del hotel. Y algunos otros ya vienen diagnosticados, ya vienen con un tratamiento, a veces traen el medicamento y a veces no lo traen, entonces cuando no lo traen es obligación y responsabilidad de nosotros conseguirles el tratamiento y que sigan con su atención médica”.

Por ello, el Hotel Filtro es muy necesario en una ciudad como Ciudad Juárez, con la red de albergues que tiene, con la población migrante que tiene, destacó Mac Gillivray, jefe de misión en México de la OIM, cuya agencia trabaja con la población migrante en esta frontera desde julio de 2019.

También en El Paso

Rubén García, director de Casa Anunciación, el primer albergue abierto en El Paso hace casi 45 años, informó que la red de albergues de El Paso recibe a un promedio de 2 mil 500 personas por semana, muchas de ellas con lesiones.

“Aquí tenemos este muro de 30 pies, más de 9 metros, que están subiendo, y varios de ellos se caen desde esa altura y se fracturan, se quiebran los huesos de sus cuerpos, algunos de ellos hasta pierden la vida”, lamentó.

Según datos de la Patrulla Fronteriza Sector El Paso, durante el año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre del año pasado, al menos 37 migrantes han perdido la vida tras cruzar la frontera, mientras que cerca de 370 han sido rescatados tras haber cruzado el desierto, el río, los cerros o la muralla de acero.

“Nosotros precisamente en Casa Anunciación hemos estado recibiendo a todos los refugiados que se caen del muro, que se fracturan sus tobillos, sus brazos, sus espaldas, que sufren esas fracturas, que vienen con nosotros mientras se recuperan, hemos recibido muchos de ellos”, comentó García.

El activista estadounidense también destacó que “no se puede permitir que se les eche la culpa a ellos, por arriesgarse en un intento de buscar seguridad por sus vidas para poder ganarse el pan de cada día”, debido a que políticas como el Título 42 “los obligan a que se arriesguen en maneras que les están costando sus vidas”.