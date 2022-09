Sufren locatarios por fuga de agua potable

Ciudad Juárez.— Durante casi dos meses, locatarios que se encuentran en la avenida 16 de Septiembre han hecho varios reportes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) por una fuga de agua potable que se ubica en el sector y que ha dejado afectaciones como los malos olores.

Daniela Hernández, una de las locatarias, mencionó que ha realizado alrededor de cuatro reportes desde que notó la fuga, pero sin ningún éxito, ya que no les han apoyado en resolver su caso y ya es mucha el agua potable que se ha desperdiciado.

“Hay una fuga cerca de mi negocio, está como a cinco metros y el agua pasa por enfrente de mi negocio y ya tiene mucho tiempo, ya lo hemos reportado y no nos hacen caso, ya tenemos como dos meses, lo hemos reportado varios meses y no vienen”, explicó la afectada.

“He reportado varias veces la fuga, me tomaron mis datos y me dijeron que me iban a atender nuestra queja y no han venido y se está desperdiciando mucha agua potable, desde hace tres semanas lo estoy reportando y tal vez y la fuga no es muy aparatosa, pero sí nos está afectando”, añadió.

Indicó que la fuga, ubicada sobre las calles 16 de Septiembre, Boro y Bismuto, afecta principalmente a su negocio, que está más cerca del agua que se ha desperdiciado por casi dos meses; además, cuando sus clientes llegan con sus mascotas para una consulta médica, se les dificulta el acceso por el agua estancada.

Asimismo, mencionó que el agua potable que se ha desperdiciado por la fuga está destruyendo el pavimento, entre otras afectaciones.

“Por gravedad pasa por enfrente de mi negocio, me afecta demasiado porque se está destruyendo el pavimento de mi banqueta, mis clientes tienen que pisar el agua que está lamosa la zona de la banqueta y definitivamente sí me afecta, mis clientes entran con los pies mojados y tengo que estar limpiando cada que entra un cliente”, señaló la afectada.

El Diario se puso en contacto con la JMAS con el fin de que se le diera una solución a dicha fuga, pero no se atendió el llamado.