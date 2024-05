Sufren inclemencias del desierto al rodear el retén militar

Ciudad Juárez.- Personas migrantes que arriban a Ciudad Juárez con la intención de ingresar a Estados Unidos continúan sorteando las dificultades del desierto de Samalayuca al tratar de rodear el retén militar de Precos.

“A mí me salvaron ellos, llevaba cinco horas caminando en el desierto sin agua… ya estaba casi desmayado, cuando salí a carretera un camión fue que me regaló agua, pero ya el agua no me pasaba. Ellos pasaron y me salvaron, me rescataron”, narró un migrante venezolano quien fue salvado por dos venezolanos más en el desierto.

El hombre, quien permanecía en espera de poder ingresar a Estados Unidos para reunirse con su esposa, dijo tener ya meses esperando una cita sin poder lograrla.

La desesperación lo hizo viajar rumbo a Ciudad Juárez, por lo que en Irapuato, Guanajuato, subió a los vagones de un tren de carga hasta Torreón, en donde los trenes se mantuvieron detenidos al menos cinco días, por lo que él decidió continuar su viaje hasta esta frontera, en algunos tramos caminando, como ocurrió en el desierto.

“Antes de llegar al retén, Migración montó un operativo y tuve que meterme al desierto, entré ahí a las 10:00 de la mañana y salí hasta la tarde. Al grupo que estaba conmigo a todos los agarró Migración, a mi me corretearon y me metí al desierto”, explicó.

Los dos venezolanos que lo ayudaron a salir del desierto aseguraron que caminaron desde la ciudad de Chihuahua hasta Ahumada durante dos días, y luego hasta el desierto de Samalayuca, en donde se adentraron en el desierto para evitar la detención de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), para finalmente continuar hasta el bordo del río Bravo/Grande.

Otro sudamericano dijo viajar con su esposa y tres hijos menores de edad, como parte de un grupo de más de 30 personas, las cuales pagaron más de 50 mil pesos al chofer de un autobús de pasajeros, el cual los bajó antes del retén militar con la promesa de esperarlos en la gasolinera que se encuentra a la salida de Samalayuca, a donde llegaron después de caminar por más de tres horas para darse cuenta que los había engañado.

El pasado 15 de abril, autoridades de los tres niveles de gobierno rescataron a cuatro migrantes procedentes de Venezuela y Colombia, quienes permanecieron 20 horas perdidos en medio del desierto de Samalayuca, sin agua y sin comida, hasta que fueron rescatados con apoyo de un helicóptero.

Aunque su intención era sólo rodear el retén migratorio, el grupo se adentró a las dunas y se perdió entre las montañas de arena, a una distancia de entre 10 y 15 kilómetros de la carretera, por lo que al ser rescatados todos fueron encontrados con deshidratación. (Hérika Martínez Prado)