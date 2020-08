Sufren desabasto de agua

Ciudad Juárez— Ante la falta de suministro de agua potable, o el deficiente servicio brindado por la JMAS, Ruth y su familia tienen que trasladarse hasta 15 kilómetros, desde la colonia Toribio Ortega hasta el Malecón para poder abastecerse del vital líquido y cubrir sus necesidades más apremiantes gracias a la ayuda de un pariente.

La colonia en mención, ubicada en la cercanía del Centro de Readaptación Social #3, ha sufrido por años problemas de presión y suministro de agua, según explican los vecinos del sector, en donde por las mañanas y noches cuentan con muy poco líquido para sus actividades cotidianas.

“La semana pasada fue crítica, no es la primera vez que nos pasa, el servicio es muy escaso, tuvimos agua apenas por una hora y desde muy temprano, tenemos un tinaco y ni siquiera subía el agua, medio alcanzamos a llenar unos botes porque después de la nueve de la mañana se va el servicio y no viene en todo el día”, dijo Ruth, una de las vecinas afectadas.

“Es muy preocupante, más con estos calores, en mi casa hay niños y tenemos que cumplir con las medidas de higiene ahora con la pandemia, pero así ¿cómo le hacemos?, tenemos que andarnos bañando con botes o en casas ajenas”, agregó.

“No es la primera vez que reportamos el problema a la JMAS, y en la última ocasión nos comentaron que la causa eran las fallas en la energía eléctrica. Sí es muy crítica la situación, hemos tenido que ir a lavar a las lavasolas, anoche fuimos a bañarnos a casa de un familiar allá por la colonia Hidalgo y para abastecernos de agua”, aseguró.

Tan sólo en la última semana, la temperatura en la ciudad superó los 40º centígrados, lo que preocupa a los vecinos del sector, debido a que por falta de agua no pueden usar sus aires acondicionados o siquiera cumplir con el lavado de manos.

Pagan recibos de hasta 750 pesos

“Llevamos así todo lo que va del calor, el agua se nos está yendo, al principio nos llegaba muy poco, después sólo teníamos servicio muy temprano en la mañana y después en la tarde, pero el resto del día nada, luego sólo salía un chorrito, hasta que hubo días que simplemente no había servicio”, comentó Rosa Flores, otra de las afectadas.

“No estoy conforme porque el recibo me llega muy alto, tan sólo el mes pasado pagué 750 pesos y no tengo agua, este mes la cuenta llegó por 350 pesos y sin servicio, estoy pagando doble o triple porque tengo que ir a otras casas a bañarme, lavo en lavasolas y todo eso es un gasto, a veces reportamos y no nos responden o no nos atienden, pero no se ponen a ver que sin agua no podemos estar, menos ahorita”, puntualizó.

Las quejas contra el servicio de la JMAS se extienden a lo largo de la calle Tres Castillos, en donde los vecinos aseguran que aun y cuando los reportes ante la descentralizada son recurrentes, hasta el momento no se les brinda una solución definitiva.

“A veces son días completos sin agua, siempre ha habido ese problema en la colonia, pero ya uno se hacía a la idea, sabíamos que a ciertas horas había menos agua y nos preparábamos con tambos o botes, pero ahora ya no porque ni siquiera llega el servicio, ya tenemos como tres meses así y marcamos pero nadie se acerca”, explicó Nohemí Leyva, habitante de la zona.

“Hace como un mes duramos todo el fin de semana sin agua y con este calor, pero el recibo sí nos llega hasta por 600 pesos y sólo tres días de agua”, agregó.

Sin embargo, casos como los anteriores y otros, se extienden por diferentes puntos de la ciudad, uno de ellos es en el fraccionamiento Valle de Allende, en donde vecinos del sector reportaron a El Diario una fuga de agua de alcantarilla, la cual no ha sido atendida por la JMAS.

El encharcamiento de agua sucia ha provocado fuertes olores que tienen que soportar los vecinos de la calle Elio Aranda, a pesar de que según explicaron, han reportado en reiteradas ocasiones el problema ante la descentralizada.

Otro sector que también se ha manifestado por la falta de agua es la colonia Puerto Anapra, donde incluso los colonos se han plantado al exterior de las oficinas de la JMAS para exigir su derecho al vital líquido.

Tras lo anterior, se intentó hacer contacto con personal de la JMAS, así como con el director ejecutivo de la descentralizada, Jorge Domínguez, con el objetivo de que se brindara una postura oficial respecto a las quejas por el servicio, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

elara@redaccion.diario.com.mx