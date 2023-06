Sufren a diario falta de agua y luz en Anapra

Con la incertidumbre de despertarse y no saber si ese día contarán con agua para bañarse, para limpiar la casa o lavar la ropa, si tendrán energía eléctrica para usar el aire acondicionado que permita soportar el calor o que permanezca el refrigerador encendido para conservar los alimentos, es como viven día con día en Puerto Anapra.

“Así ha sido en los últimos tres años”, asegura Claudia Yazmín Jiménez, residente de la colonia edificada en la desértica zona limítrofe entre México y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Aquí, la calidad del agua es tan mala que el salitre reduce el tiempo de vida de aparatos de aire acondicionado y la tubería. Mientras que los apagones han descompuesto los aparatos electrodomésticos y hasta hoy nadie se hace responsable”, asegura la vecina.

Estas situaciones han sido denunciadas por los residentes del sector en la última década.

La problemática por las fallas en el suministro de agua potable y energía eléctrica ha generado una gran molestia entre los habitantes de esta zona y es través de la asociación civil Las Hormigas, Comunidad en Desarrollo, que están recabando firmas para entregarlas a los titulares de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Comisión Federal de Electricidad en demanda de servicios dignos.

“Somos una zona marginada. Somos una zona aislada y somos una zona olvidada donde no se nos da y no se nos presta un servicio digno de agua, drenaje, de electricidad, y pagamos por ellos. ¿Como usuaria qué es lo que nos hace diferente a las personas de Rancho Anapra a las del Campestre que sí gozan de los servicios porque los pagan igual que nosotros?”, cuestiona indignada ante la falta de igualdad.

Para Daniel Valles, vocero de la JMAS, las condiciones de la colonia son problemáticas al contar con zonas altas y bajas que dificultan el suministro del agua.

Además hay otros factores como las fugas, las conexiones irregulares y las faltas de electricidad que se dan, plantea.

Y otro factor, asegura, es la existencia de albercas donde la gente almacena agua y a los tres días la tira, lo que la JMAS cataloga como fuga.

Para el llenado del tanque que existe en la parte alta de la zona, es necesario que se suspenda el suministro, lo que ocurre entre las 17:00 y 19:00 horas, dice el portavoz.

“Si no se cierra la válvula nunca se va a llenar el tanque y la gente no va a tener agua; entonces, sí tenemos que cerrar el tanque para que se llene y normalmente se cierra entre las 17:00 y 19:00 horas porque toma mínimo 12 horas para llenarse el tanque y si esto no se hace así, jamás tendrían agua”, afirma.

La CFE mencionaba el pasado fin de semana que las fallas registradas la semana pasada fueron ocasionadas por dos accidentes automovilísticos generados por conductores que impactaron la postería y aunque se trató de atender lo más pronto posible, restablecer el servicio implicó varias horas.

Existencia de ‘colgados’

Empleados de la CFE precisan que un problema prevalente es la existencia de “colgados”, lo que ocasiona fallas en el suministro y aunque el robo de la energía eléctrica es un delito, la Comisión aún no ha procedido al retiro de cables, precisamente por las actuales condiciones de calor.

Sin embargo, existe el interés de generar mesas de trabajo de manera conjunta con la JMAS y los residentes del sector para buscar soluciones a largo plazo, como puede ser la regulación paulatina de los usuarios que se están robando la luz y que los propios vecinos tienen plenamente ubicados.

Abiertos al diálogo, la vocera de Hormigas hizo la invitación a los representantes de la JMAS y la CFE a conocer el contexto de la zona para que comprendan el abandono institucional histórico que enfrentan.

Suspenden clases

Magdalena Monreal, es madre de una estudiante de la escuela primaria Ricardo Flores Magón. La menor sólo acudió el pasado lunes a presentar un examen y no ha regresado porque el plantel carece de agua para los servicios sanitarios.

“No va a clases por cuestión de salud, ni siquiera pueden ir al baño”, asegura la madre de familia.

La crisis por el agua potable, que surten en los dispensadores de agua públicos, es tal que los vecinos deben caminar grandes distancias para comprar uno o dos garrafones.

“Si no hay luz, no hay agua en las casas, ni en los dispensadores; entonces hay que salir a comprarlos, pero no siempre encontramos por la alta demanda”, dice Patricia Baltierra, quien también comenta no siempre es de buena calidad el agua para rellenar los garrafones.

Las cuatro mujeres entrevistadas, tres de ellas madres de familia, cuestionan el desinterés de las autoridades para darles una mejor calidad de vida al brindarles agua potable, alcantarillado, drenaje y luz. “¿Qué no lo mereces?, preguntan a las autoridades.