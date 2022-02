Sufre la gobernadora esguince tras caída

Ciudad Juárez.— Tras sufrir una caída ayer durante su visita a Ciudad Juárez, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, fue trasladada a recibir atención médica. Sus colaboradores la movilizaron hasta el hospital Star Médica, localizado sobre el Paseo de la Victoria; su estado de salud fue reportado como “fuera de peligro”, aunque sí sufrió un esguince en el pulgar de la mano derecha.

La movilización fue alrededor de las 09:00 y para las 11:00 horas la mandataria salió por su propio pie del sanatorio y se dispuso a seguir la agenda programada en las oficinas del Estado en el “Pueblito Mexicano”, sobre la Avenida Lincoln. De acuerdo con el área de Comunicación Social, se trató de un tipo de lesión distinguida por inflamaciones y dolores, por lo que Campos Galván estuvo un tiempo bajo observación.

Al exterior del inmueble pudo observarse al personal de custodia de la servidora, mismo que llevó hasta la entrada del área de Urgencias la camioneta Suburban blanca en la que es transportada Campos, quien realizó el resto de sus actividades con una férula negra con la que tuvo inmóvil la zona lastimada.

Los médicos que la atendieron descartaron que, tras su recuperación, vaya a sufrir alguna complicación.

“Estoy sanita, estoy grandecita. Esto pasa porque soy mujer gobernadora, a los hombres gobernadores no les pasa, ¿saben por qué? Porque la única diferencia entre un gobernador hombre y una gobernadora, es el tacón, por eso me caí. Nos vemos”, externó al respecto la titular del Ejecutivo estatal, quien no pudo llegar a dos eventos, uno, en la Comisión Internacional de Límites y Agua, y otro, en el Museo del Chamizal.