Sufre agresión sexual alumna del Cobach 6

Ciudad Juárez— Una estudiante sufrió una agresión sexual el miércoles; la alumna del turno vespertino del Colegio de Bachilleres, plantel 6, se dirigía a la institución para entregar un trabajo cuando fue agredida, dijo Eduardo Limón Alonso, coordinador de los Colegios de Bachilleres en la Zona Norte.

El servidor público explicó que la víctima entró corriendo a la escuela y en medio de una crisis nerviosa por el ataque dijo que fue agredida en el área cercana al paso peatonal, ubicado sobre el bulevar Manuel Gómez Morín.

El Cobach 6 se encuentra en el parque industrial Antonio J. Bermúdez, sobre la calle Faraday, a unos metros del bulevar.

Alumnos entrevistados la tarde de ayer expusieron que el puente elevado es un punto de riesgo para la comunidad estudiantil. Aseguraron que éste no es el primer ataque que sufre una alumna, particularmente del turno vespertino, por lo que demandaron un patrullaje efectivo.

“Las patrullas cuidan los negocios, no a los estudiantes”, aseguró Margarita “N”, una alumna de quinto semestre que repudió la agresión sexual que sufrió su compañera.

“No, no la conozco, pero eso no significa que no me importe lo que le pasó, ni que alcemos la voz por nuestra compañera, debemos dejar huella para evitar que pasen estas cosas. En la escuela nos deben de apoyar en el reclamo de seguridad que estamos haciendo”, agregó la indignada alumna.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundidos el pasado 21 de noviembre indican que en México la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, puesto que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por diferentes agresores.

Es decir, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento, (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

El miércoles pasado la estudiante del plantel 6 entró corriendo a la escuela y se dirigió a Orientación donde habló con la encargada.

“Se reportó con su orientadora y le manifestó que un sujeto había abusado de ella. Llegó llorando al plantel y fue atendida por los médicos de manera inmediata. También se activó el protocolo y se dio aviso a la autoridad investigadora”, dijo Limón Alonso.

El coordinador de los Cobach en la Zona Norte mencionó que los elementos de la Agencia Estatal Investigadora de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) atendieron a la víctima, la cual fue acompañada por su madre para presentar la denuncia formal de hechos.

Respecto al atacante, las autoridades educativas expusieron desconocer mayores datos.

Ayer el personal de la FEM dio a conocer que ya investiga la denuncia de hechos que presentó la menor, cuya identidad se mantiene bajo reserva y quien se encuentra resguardada en un lugar seguro con su familia, dijo Limón Alonso.

Agregó que se comparte la exigencia de seguridad para los estudiantes y docentes, sobretodo en el trayecto sobre la Gómez Morín y la Antonio J. Bermúdez.

“Solicitamos el apoyo de la autoridad para evitar estos hechos que ponen en riesgo la integridad de los jóvenes”, demandó Limón Alonso.

[email protected]