Suenan el claxon por su graduación

Con vehículos pintados, globos, el claxon sonando y el entusiasmo de concluir una etapa en su vida, 102 estudiantes de la Escuela Preparatoria Central de Ciudad Juárez celebraron este viernes su graduación móvil.

En el estacionamiento, a la entrada del Parque Central los esperaban sus directivos y maestros para felicitarlos y entregarles los documentos que avalan la culminación de sus estudios de educación media superior.

“Estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestros alumnos porque absolutamente todos fueron de mucha calidad. Hicieron un gran esfuerzo, no obstante por la pandemia que hemos estado pasando y en la cual hay que tomar precauciones, tuvieron que tomar clases en línea como nos lo indicó la SEP, de tal suerte que se trabajó con armonía, trabajaron duro desde sus casas y desde luego que es una nueva experiencia para el futuro”, mencionó Alfredo Cervantes García, director de la institución.

Los ahora egresados expresaron que aunque hubieran deseado una graduación de manera normal después del esfuerzo que significó permanecer tres años en una preparatoria de alta exigencia académica, se sienten satisfechos por finalizar esta etapa.

“Me siento un poquito triste porque nos queríamos tomar fotos con nuestros amigos y maestros, pero es algo muy emocionante ver la personalidad de cada alumno en un carro. Sabemos que a los maestros también les emocionaba mucho esto ya que era su última vez con nosotros, ellos junto con las secretarias y directivos nos hicieron posible esta graduación móvil; a mis maestros les quiero decir que estoy muy agradecida con cada uno de ellos por todas sus enseñanzas, por construir un poquito en mí, ser maestros tan preparados y apasionados en su materia y por aguantarme estos tres años”, dijo Dania Valdivia, una de las egresadas.

“Graduarme de esta prepa me hace sentir mucho orgullo, la verdad me siento triste ya que hoy se suponía que sería la graduación en el salón, convivir con todos mis compañeros y la verdad fue un muy bonito detalle de la prepa hacerlo así”, mencionó Danna Valeria Carrillo, otra de las estudiantes que ayer recibió su constancia. José Ángel Lucero Rivera, otro de los egresados, narró que durante estos tres años perdió a su padre, quien estaría orgulloso de verlo concluir sus estudios en esta institución.

“La verdad me emocionó mucho porque al principio veía muy difícil llegar a este punto, pero mientras más me esmeraba y con mi mamá apoyándome, pues fue un sueño, y aparte cuando falleció mi padre fue cuando ya me lo propuse completamente, que me tenía que graduar de aquí y llegar aquí me hace sentir muy feliz a pesar que no es una graduación como tal, estoy muy contento de estar aquí”, concluyó.