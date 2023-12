Sueñan con pasar la Navidad en EU

Ciudad Juárez.- Abordo de trenes de carga, vehículos de plataforma e incluso caminando en varios tramos de la carretera, grupos de personas migrantes continúan arribando a Ciudad Juárez con el fin de llegar hasta Estados Unidos.

“Quiero pasar la Navidad en Estados Unidos… vengo con mi papá”, narró ayer Yoncleide de siete años, quien viajó desde Venezuela y llegó antier a Ciudad Juárez.

El pequeño sudamericano llegó corriendo hasta la altura del marcador fronterizo número 36, en donde continuó corriendo sobre el bordo del río Bravo hasta encontrar un lugar por donde descender al cauce internacional.

En los límites el río su papá metió su mochila y todas sus pertenencias en una bolsa de plástico, la cual agarró con la mano izquierda para luego tomar en el brazo derecho a su hijo y comenzar a cruzar el río en el que a la mitad inicia Estados Unidos.

Otro grupo de personas que también llegó corriendo al río Bravo con el fin de esquivar a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), dijo haber arribado el miércoles a la frontera en un tren en el que viajaban cerca de 800 personas, mientras que otros venezolanos narraron que llegaron ayer caminando, después de que el tren de carga los dejó varados a ocho horas de esta frontera.

“Llegamos anoche en el tren, no venía tanta gente”, dijo un venezolano quien llegó con su esposa y su hija la noche del jueves a Ciudad Juárez, con quienes después de cruzar el río esperaron durante horas sentados en los límites de Estados Unidos debido a que los agentes de la Guardia Nacional de Texas les impedían cruzar el cerco de alambres instalado para evitar la migración irregular.

Uno de los agentes corría los grupos de personas y desde el otro lado de la barrera de alambres les explicaba que tenían que tramitar una cita a través de CBP One. También les decía que acudieran hasta los puentes internacionales y que ahí les darían comida y los ayudarían.

“Yo los quiero ayudar, ya están en Estados Unidos y nadie los puede tocar, no te preocupes por los mexicanos, nadie –los puede tocar–, ¿ok?. Pero yo los quiero ayudar, ustedes tienen niños, niñas, yo los quiero ayudar, por favor, aquí en la 36 la migración los va a deportar a sus países, yo no quiero eso para ustedes, yo quiero que ustedes esperen aquí pero por asilo. Aquí los procesos son para deportar, por favor, vayan al puente”, les dijo el uniformado a un grupo de 19 personas, entre los que se encontraban al menos tres niñas y niños pequeños.

“En los puentes, ellos tienen comida para ustedes, aquí no. Aquí van a esperar uno, dos, tres días. Es muy frío en la noche, por sus hijos, por sus niñas, por favor. Una hora caminan allá, es una equis roja”, agregó el militar al pedirles que fueran al puente internacional Córdoba-de las Américas.

Aunque el agente de la Guardia Nacional de Texas trataba de explicarles que la mejor manera de ingresar a

su país era por medio de la aplicación CBP One, no les indicó que fueran a un albergue o a buscar un lugar para esperar en Juárez, sino al también llamado “Puente Libre”, un puerto de entrada por el que no ingresan las personas migrantes con CBP One, ya que las citas que otorga el gobierno de Joe Biden son por el puente Paso del NorteSanta Fe.

“Nosotros cruzamos el lunes, pero los militares nos abrieron las rejas para que nos regresáramos, nos dijeron que hacía mucho frío y que había mucha gente en las oficinas de la Patrulla Fronteriza, que no nos iban a recibir, que nos devolviéramos y podíamos volver a cruzar después, en tres o cuatro días”, narró un venezolano quien regresó ayer al río Bravo.