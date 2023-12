Sueña con un mejor futuro para sus hijos

Ciudad Juárez.- Ana Kari Toquinto, de 35 años, vive en una pequeña vivienda hecha de madera con sus tres hijos en colonia Carlos Chavira, en donde el frío es más crudo por las noches, situación que le provocó problemas en los pulmones debido a lo vulnerable que se encuentra por su embarazo.

Para esta Navidad sólo desea como regalo uniformes escolares para que sus tres hijos continúen manteniendo sus buenas calificaciones.

A pesar de su situación precaria, lo que más le interesa es bienestar de sus tres hijos, por lo que prefiere que ellos tengan lo que quieren, antes de cosas materiales para su hogar.

La familia tiene tres años residiendo en esta ciudad; uno lo ha pasado viviendo en la casa de madera, debido a que anteriormente rentaba una casa, pero ya no pudo sostener los gastos porque se embarazó, perdió su trabajo como vendedora, y tampoco pudo continuar limpiando casas, contó la entrevistada.

“Ya tenemos casi un año de que nos vinimos a vivir a la casita, porque la que tenía de renta me la pidieron, y me quedé sin trabajo, y la verdad es muy pesado pagarla, y luego tengo que pagar las inscripciones, y no he andado bien de salud. Estuve cuatro meses internada por mi embarazo con la presión alta y anemia, también estuve hace poco enferma de los pulmones; nos tocó una situación muy complicada”, relató Ana Kari.

En su hogar tiene un calentón de leña que también usa para preparar los alimentos, y mantener el cuarto menos frío durante el día; cuenta con dos camas, una de ellas ya está en mal estado y sus demás muebles fueron elaborados con paletas de madera.

Durante este año, ella sembró tomate, cebollas, papas y ajos para aminorar un poco los gastos económicos que tiene, y tener un platillo de comida para sus hijos, pero debido a la construcción que se está realizando cerca de su casa no pudo recuperar su pequeña cosecha, dijo.

Para sostenerse vende ropa de segundo uso. Su esposo tiene un salario de mil 900 pesos, sin embargo, desde la pandemia ha estado trabajando por medio de convenios, por lo que en el área donde vive hace trabajos de construcción con los vecinos, detalló.

Ana Kari no cuenta con Seguro Social, se atiende en farmacias o en un centro comunitario en el área de Puerto de Palos; será hasta que le den una orden para ver si puede tener acceso para dar a luz en un hospital público, ya que tiene siete meses de gestación.

“Para Navidad no tenemos nada, porque a mi esposo no le pagarán el cien por ciento, entonces, ahorita hay que tener algo reservado para cuando nazca el bebé, y hay que cerrar algunos huecos de la casa para que no esté frío; aquí nos juntamos y nos abrazamos para que no nos pegue lo helado”, manifestó la entrevistada.

Ana, de 8 años, Carlos de 13, e Iris de 15 son los hijos de Ana Kari, quienes tienen promedio arriba del 9.0, y como obsequio desean tener sus uniformes escolares nuevos para el próximo año contribuir esforzándose para tener un buen futuro.

“Les gusta mucho estudiar, la niña va a la prepa, el niño a la secundaria, y la más pequeña en la primaria, todos los días caminamos mucho para llegar hasta sus escuelas, pero es el esfuerzo que nos gusta hacer para que su vida cambie algún día”, expresó.

Si usted quiere ayudar puede comunicarse al teléfono (656) 513-1811. (Verónica Domínguez / El Diario)

vdominguez@redaccion.diario.com.mx