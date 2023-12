Sueña con tener una silla eléctrica

Ciudad Juárez.- Con una jornada que empieza a las 8:00 de la mañana y termina a las 3:00 de la tarde, Alfonso González, de 73 años de edad, se gana la vida siendo parquero afuera de una tienda de conveniencia.

Debido a su edad y por utilizar una silla de ruedas, le es imposible tener un trabajo formal que le permita solventar sus gastos, pues ambas rodillas presentan un desgaste en el cartílago que cubre los huesos de la articulación.

“Por unas cuantas monedas”, aseguró, va todos los días para reunir el dinero suficiente para comprar otra silla que no requiera tanto esfuerzo físico, pues menciona que trabaja poco porque en ocasiones el dolor de su cuerpo es insoportable.

“En esta temporada de invierno sufro de dolores en la columna y rodillas que a veces lo único que quiero es quedarme acostado en mi cama, pero tengo que salir a conseguir un pesito o dos”, dijo González.

Mencionó que desde el 2013 se quedó viudo porque su esposa sufrió un derrame cerebral y en 2018, el tercero de sus hijos murió de una enfermedad. Ambos hechos le afectaron emocional y físicamente, pues dijo que se hizo cargo de ambos en su momento hasta el último día de sus vidas.

“Yo tengo un hijo en Veracruz y otra hija que vive aquí (Juárez), pero no me gusta depender de ellos porque sé que tienen a su familia y deben enfocarse en ella”, dijo con cierta tristeza.

La única familia que tiene y espera con ansias ver cuando se dirige a su casa, son sus dos perros, Chilindrino y Chiricuto, que lo acompañan en sus momentos tristes y felices.

Señaló que hace tres años se mudó a un cuarto que se ubica en la calle Privada Francisco Madero #105 de la colonia Azteca, el cual le rentan a $700 pesos por mes y está a un kilómetro aproximadamente de donde trabaja.

“Hay gente muy buena que llega a darme 10 pesos o 20 pesos y no necesariamente se estacionan. Creo en la bondad de Dios y sé que él me ayuda a mantenerme. Yo recibo una pensión por parte de mi hijo que falleció, pero a veces no es suficiente”, mencionó.

Para esta Navidad, González pide el deseo de reunir el dinero suficiente para comprar una silla eléctrica, aunque sea usada.

“Tengo un vecino que me dijo que me podía elaborar una como tipo bicicleta, pero en vez de usar los pies, dijo que podía moverme al utilizar mis brazos. Aun así también para esto necesito reunir alrededor de tres mil pesos”, aseguró.

Recordó que antes de estar en esa situación, tenía una compañía de plomería en la que tenía a su cargo a más de siete personas.

“Es muy triste cuando se llega a estos términos cuando en algún momento fui muy productivo”, dijo.

Una de las cosas que más cuida de su apariencia es andar sin una arruga en su ropa, pues para él la presentación es importante para que las personas vean que se trata de un “hombre responsable y que se hace cargo de él mismo”, mencionó con orgullo.

Para las personas que gusten apoyarlo, pueden contactarse al teléfono (656) 385-8102, incluso para hacerle compañía en su trabajo.