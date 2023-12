Sueña con despensa en esta Nochebuena

Ciudad Juárez.- Debido a un problema que tuvo con su esposa desde hace cuatro años y que implicó que se saliera de su casa, Jesús Rodríguez, de 68 años de edad, ahora vive en un espacio de dos por dos metros dentro de un taller de carpintería que es propiedad de uno de sus hermanos.

Aunque tiene familia y un hijo de 26 años de edad, comentó que ninguno le habla debido a unos problemas que tuvo en el pasado con ellos.

“Esta casa era de mis padres, que en paz descansen, y aquí viven unos hermanos. De pura suerte me pudieron prestar este cacho para tener dónde dormir, porque se supone que este es el taller de mi hermano y no puedo extenderme más”, dijo Rodríguez.

Con tablas que se fue encontrando en el camino y bolsas de plástico pudo construir un espacio en el que sólo logró meter su cama y una mesa pequeña que utiliza para comer.

En otro espacio que está pegado al cuarto improvisado que hizo dentro del taller, colocó una estufa, pero debido a que no tiene refrigerador tiene que consumir alimentos que se tienen que cocinar en el momento para evitar que se echen a perder.

“Desde hace años no tengo trabajo porque me diagnosticaron con presión alta, diabetes y recién me dijeron que tengo catarata en uno de mis ojos”, dijo Rodríguez.

Antes de terminar en esta situación, Rodríguez mencionó que trabajaba como electricista en una compañía, pero las enfermedades lo acecharon hasta que lo despidieron.

Ahora, con la experiencia que obtuvo durante ese tiempo, realiza trabajos que le piden sus vecinos o algún conocido permitiendo que gane “un pesito o dos”.

Para esta Navidad, más allá de una buena salud o un lugar apto para vivir, desea tener una comida especial o recibir una despensa que le permita alimentarse aunque sea durante dos o tres días.

“Fíjese que para mí la Navidad no es tan especial, a lo mejor porque estoy solo. Tengo a mi amigo Sergio que a veces viene a visitarme o me apoya con lo que puede, pero no puedo estar abusando de él, me da pena”, dijo Rodríguez.

“Perdí todo, no tengo nada. Ha sido bien difícil para mí porque mi familia está alejada, me la pasaba llorando en las noches, pero ahora sólo me queda seguir sobreviviendo”, añadió.

Entre las cosas que le gusta hacer es tocar la guitarra, un instrumento que tiene como adorno en su pequeño espacio y que al manipularla le permite escapar de su realidad.

Entre lágrimas dijo sentirse triste porque han sido cuatro años difíciles que ha pasado alejado de su familia en un lugar en el que él siente que no es aceptado, pese a que son sus hermanos quienes están también dentro de la propiedad.

Quien guste apoyar a Jesús Rodríguez puede acudir a su domicilio ubicado en calle Sierra Costera #5223 de la colonia la Cuesta II o comunicarse al número (656) 157-0358. (Nayareli Rivera / El Diario)