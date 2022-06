Suben de 15 a 53 fraccionamientos en Valle del Sol

Ciudad Juárez.- Mónica Martínez llegó a vivir hace 15 años al fraccionamiento Villa Solares, en la zona Valle del Sol, con la ilusión de que habitaría en una reserva ecológica con bastantes áreas verdes y campos.

Con el transcurso de los años esa idea se fue desvaneciendo y a pesar de que el sector es actualmente de los principales desarrollos en la ciudad, los habitantes deben enfrentar día a día deficiencias urbanas, como la falta de vialidades principales.

“Nunca pensamos que fuera a haber un desarrollo tan grande en esta zona, nos vendieron la idea de que era una reserva ecológica”, dijo Mónica.

En el 2007 había unos 15 fraccionamientos en esa zona, localizada entre Francisco Villarreal Torres, Manuel Gómez Morín, bulevar Juan Pablo II y Ramón Rayón, estimó.

A la fecha son 53 fraccionamientos y aproximadamente 13 mil 277 viviendas, afirmó la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina.

Lo que ese desarrollo ha generado son congestionamientos viales en las horas “pico” de hasta media hora para avanzar algunos metros para llegar o salir de los fraccionamientos, baja presión de agua en los segundos pisos y hasta hace poco apagones constantes.

A la fecha prácticamente la única vialidad primaria que hay en la zona es la calle Valle del Sol, que conecta con Francisco Villarreal Torres. Además están la Júpiter, que lleva a la Gómez Morín, y Camino Ortiz Rubio, que topa en la Gómez Morín.

“La principal que nos falta es la prolongación Tomás Fernández. Desde que compramos aquí se nos dijo que se iba a construir, van más de 15 años y todavía no se construye”, aseguró Mónica.

De hecho, desde hace nueve años o antes hay registros de que los vecinos solicitaron esa vialidad a las autoridades municipales, afirmó la coordinadora de la Red de Vecinos, Claudia Arreola.

Agregó que cuando ella llegó a la agrupación en el 2013 ya existían minutas de los vecinos para pedir la construcción de la ampliación Tomás Fernández.

‘Ampliación no resolverá el problema’

La directora general de Desarrollo Urbano dijo que el Municipio está trabajando en la zona con la prolongación del bulevar Tomás Fernández, “y para ellos sería un desahogo vehicular”.

Sin embargo, Arreola aseguró que esa obra no resolverá el problema de movilidad.

“Se está haciendo un tramo, de la maquiladora BRP a la Ortiz Rubio y otro tramo de Tres Cantos a Cuatro Siglos, pero no hay conectividad entre los dos tramos, falta el de en medio, es el más complicado, es el área que se inunda, esa parte todavía falta de hacer el proyecto completo”, expresó.

Aparte de esa vialidad, el Municipio proyecta construir dos tramos de la calle Nardos a la Ramón Rayón, anotó Morales Medina.

Explicó que esa vialidad se construirá con Transferencia de Potencial Urbano por parte de dos promotores de vivienda.

Expuso que los dos tramos son de 17 metros cada uno; en uno de ellos ya existe la anuencia del Distrito de Riego y en el otro están a la espera de la anuencia.

“Es una conectividad interna que pudiera ser también como de desahogo. No llega directamente a la Cuatro Siglos o Gómez Morín o a la Francisco Villarreal, pero es interna, y pudiera ayudar para el desahogo vehicular de la zona, entonces se está trabajando en eso”, puntualizó la funcionaria.

Mientras se construyen las vías que se han prometido desde hace años, los vecinos han tenido que soportar largas filas y apelar a la cortesía para evitar incidentes.

“Tenemos documentado, tenemos videos, fotografías. En primer lugar para entrar y salir se crean largas filas; otros fraccionamientos sobre Valle del Sol, Las Canteras, Las Lajas, Valle del Sol, todos los que están sobre la Valle del Sol no pueden entrar ni salir porque está la línea de autos, es tanta la afluencia que se hacen cuellos de botella increíbles. Lo que hemos tratado como buena práctica es la cortesía”, manifestó Mónica.

Sin embargo, no todos los que utilizan la vía son residentes del lugar y desconocen la práctica de conducir con cortesía, lo que ha derivado en muchos accidentes.

La vecina afirmó que los tiempos para ingresar a su casa viniendo por la Francisco Villarreal y luego tomar la Valle del Sol son todos los días de 12 a 15 minutos en horas “pico”, cuando lo normal deberían ser dos minutos.

“Y eso en pandemia; cuando la actividad es normal estamos atorados hasta 20 minutos”, indicó.

Vecinos cuestionan a regidores

A unos cuantos kilómetros de la calle Valle del Sol, en la misma zona, pero por la calle Júpiter, en el fraccionamiento Belisa –que no tiene más de dos años– Iveth Balderrama comentó que el Cabildo sigue autorizando desarrollos en el sector, pero no hay vialidades completas y menos banquetas.

Dijo que a pesar de que acudieron con los regidores que aprueban los fraccionamientos para explicarles que no tienen calles, se aprobaron las etapas 6 y 7 de Belisa, a la vuelta de su casa.

“Les expusimos que no vamos a tener salida, y aun así, no sé qué falta para que se den cuenta de que las vialidades no están bien. Nosotros hablamos que son alrededor de 91 casas en Belisa 6 y 7, súmele cuántos carros va haber ahí, ¿De qué sirvió tanto trabajo, tanto ir, tantos escritos, por qué lo autorizaron, si las vialidades siguen iguales?, y cada vez más tráfico”, lamentó.

Dijo que la única salida que tienen es sobre la Camino Zaragoza, pero llegando a la Júpiter la calle se reduce y no hay banquetas.

“Los peatones van en una calle para dos carros que apenas caben, ¿cómo siguen y siguen autorizando fraccionamientos? No entendemos”, criticó.

La vecina expuso también el problema de la falta de presión de agua en la planta alta de las casas.

“Los regidores dijeron que el fraccionamiento cumple con las reglas que debe cumplir, y no podemos pararlo, aunque les estamos diciendo de los problemas de agua, tráfico y luz, no entendemos cuándo se hicieron los estudios de factibilidad”, manifestó.

La respuesta de la directora de Desarrollo Urbano es la misma: “Mientras se haga de acuerdo a lo que requiere la ley y nos apeguemos a la normativa no debemos de detener ese desarrollo”.

Claudia Morales dijo que en el caso del agua, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento entrega estudios de factibilidad para seguir construyendo fraccionamientos.

“Cuando a mí me presentan una factibilidad de la Junta de Agua me apego a la normativa, entonces él me está cumpliendo con todos los requisitos y para mí me está presentando la factibilidad del agua”, indicó.

La zona ha mejorado: AMPI

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Gildardo Muñoz Miranda, dijo que en diez años sí ha habido avances urbanos en la zona de Valle del Sol, debido a que los desarrolladores se apegan más a los lineamientos.

“El tema de la Transferencia de Potencial Urbano ha venido a beneficiar completamente”, aseguró.

Señaló que la biblioteca Bonanza y la donación de un predio municipal para la construcción de una escuela son muestra del apoyo que ha dado el Gobierno local a la zona.

“Se nota mayor orden precisamente por el esfuerzo de las dependencias que han estado dando seguimiento puntual a que se cumpla con los requerimientos, ha mejorado a comparación de hace diez años, incluso con la participación de la Red de Vecinos”, aseguró.

Tras años de abogar para que mejore el desarrollo urbano en la zona, Mónica Martínez mencionó que el inicio de la ampliación del bulevar Tomás Fernández, una obra que han pedido por años, es buen indicio.

“Hay acuerdos que se están haciendo de que el próximo año van a seguir con la Tomás Fernández, pero seguimos presionando y al parecer va por buen camino. Ya se está construyendo una parte, falta la parte de en medio, de la BRP para conectar hacia Las Anitas, pero creo que hay buena respuesta al menos ahorita con los diálogos que hemos tenido con la autoridad”, mencionó.