Suben al doble citas para regularizar autos

Ciudad Juárez.- A 10 días de que concluya el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, la demanda por una cita se elevó al doble, informó la Delegación del Bienestar en esta frontera.

Al momento la afluencia en los módulos subió a 170 vehículos diarios en trámite. “En las últimas dos semanas se ha duplicado. Cuando se acercan los últimos días, la gente tiene más interés en concretar sus trámites. No está saturado y todavía hay espacio en las citas”, aseguró Víctor Hugo López Ortega, subdirector operativo de la Delegación del Bienestar.

Anteriormente se registraban alrededor de 80 autos por día en Juárez.

A nivel estatal se ha completado la regularización de 260 mil vehículos, lo que representa una recaudación de 650 millones de pesos. En el caso de Juárez, se han atendido 75 mil trámites, que significan 187 millones de pesos para este municipio.

De la cantidad recaudada dentro del programa aquí, se han recibido alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de pavimentación, informó el funcionario.

Al momento no hay información que indique una nueva extensión del programa, que termina el próximo 30 de junio.

A principios del año pasado, al arrancar el programa de regularización, autoridades federales estimaban que había en la frontera 80 mil autos “chuecos”.

Los módulos instalados en Juárez son los que acumulan el 34.6 por ciento de los procesos a nivel estatal, dijo López, pero regiones como Cuauhtémoc también presentan actividad importante, además de que varios municipios ya tramitaron los recursos derivados de los cobros de 2 mil 500 pesos por unidad.

El pasado 23 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el programa de regularización se extendería por tres meses más.

De acuerdo con lo informado por el jefe del Ejecutivo, esta ampliación se hizo porque es una herramienta en el tema de la seguridad al poder contar con los registros de los automóviles.

“Hay delitos que se cometen en estos vehículos y no podemos identificar a sus auténticos dueños porque no están registrados, porque los ingresaron y luego los vendieron, cambió su propiedad y luego roban y le dan un mal uso. Al mismo tiempo, ayuda mucho a la gente porque son vehículos que se pueden comprar a bajo precio y se usan para llevar a los hijos a la escuela o para labores del campo, en caso de las camionetas, y no son caros para la gente”, consideró.