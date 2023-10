Subasta JMAS material y muebles en desuso

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez subasta material y muebles en desuso en precios que rondan entre los 2.75 pesos el kilo a 37.5, dio a conocer a través de su página oficial de Facebook.

La subasta se divide en cinco lotes. El primero de ellos es de vehículos chatarra (14 camionetas tipo pick up (sin especificar modelo), dos chasis, un tráiler, ocho pipas y un dompe, todos chatarras, no funcionales para estar movimiento. “El volumen total lo determinará el ofertante ganador en compañía del personal del Departamento de Administración del Patrimonio (de la Junta)”, se lee en el micrositio destinado a la subasta. El precio inicial es de 2.75 pesos por kilo, y al corte de esta edición no se ha realizado ninguna oferta.

El segundo lote comprende maquinaria (chatarra y fierro). En él hay retroexcavadoras chatarra, compactadora, generadores de luz, motobombas, martillo neumático y material obsoleto. El precio es el mismo y tampoco se han hecho ofertas.

El tercer grupo de artículos reúne 13 mil 977 medidores de bronce sucio y plástico, para el que se pone como medida mínima 37.50 pesos el kilo. Hasta el momento hay una oferta por 37.51 pesos el kilo.

Un cuarto lote incluye 295 tubos de columna de 106 kilos cada uno, sin especificar material, aunque con un costo inicial de 3.50 pesos el kilo, sin ofertas hasta el momento.

Por último, el quinto lote se conforma de 300 tubos similares, también de 106 kilos cada uno, por el mismo precio, aunque en este caso sí se ha hecho una oferta, por 3.51 pesos el kilo.

Será hasta el 31 de octubre a las 2:00 de la tarde (horario de esta ciudad) que se cierre dicha subasta digital, para la cual se requiere el registro y la lectura minuciosa de las bases y convocatoria, disponibles en el siguiente enlace: https://www.jmasjuarez.gob.mx/apps/subasta/j.index.php.

Esta subasta la realiza la Junta como organismo descentralizado y a través de su comisión Depuradora de Bienes Muebles, se dio a conocer.

El material se encontrará disponible para su verificación por parte de los participantes registrados de la subasta en el almacén 4 ubicado en calle Sierra de los Morones 6504, colonia La Cuesta; en el Centro de Acopio ubicado en la carretera Panamericana kilómetro 25 entronque con Depósito Municipal de Basura; el almacén 5 ubicado en avenida Henequén y calle Sonora, colonia Salvarcar y en la Planta Norte ubicados avenida San Bernardo sin número, colonia Partido Doblado.