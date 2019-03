Su talento la lleva a concurso nacional de canto

Ciudad Juárez— Desde los cuatro años, a Leslie Vianney Espino Fabela, de 10 años, le gustó entonar las canciones que oía en la radio, y con el paso del tiempo reafirmó su inclinación por el género ranchero, con el que se posicionó como la mejor cantante de escuelas primarias de Ciudad Juárez.

El pasado 28 de febrero se llevó a cabo el concurso de canto infantil regional de escuelas primarias, en el cual participaron 13 niños, cada uno representó a un sector escolar, en donde anteriormente ya habían sido seleccionados de entre 382 instituciones.

Leslie Vianney, quien cursa el quinto grado fue ganadora del primer lugar, ella es alumna de la Escuela Primaria José Fuentes Mares, ubicada en Riberas del Bravo, etapa V.

En una zona localizada al sur oriente de la ciudad, vive un familia conformada por seis mujeres, Leslie es de las hijas menores de Oralia Favela.

“Dese los cuatro años a ella le gustó la música, fue ella quien eligió cantar el género ranchero, así empecé yo a apoyarla, si yo no tenía dinero para que estudiara, pues pensé en llevarla a cantar a algunas escuelas, para que hiciera lo que le gustaba”, refirió su madre Oralia.

Con el apoyo de sus padres y de sus hermanas, Leslie se ha abierto camino para hacer lo que más le gusta: cantar.

Aunque es una niña, sus padres ya sostuvieron pláticas en las que le han dicho que tiene la opción de alejarse de la música para vivir su infancia, ella ha manifestado que conoce el sacrificio de la carrera artística.

Su talento nato la llevó hasta la Ciudad de México para concursar en un programa de una cadena nacional que se trasmitirá el segundo semestre de este año.

Fue apenas el año pasado que tomó clases de canto, pero debido a sus cualidades no fue necesario continuar con ellas, así les dijo el maestro de música.

En el 2017, Leslie viajó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León en donde también acudió a un concurso, y aunque no fue seleccionada, continúo firme en su propósito.

“A mí siempre me gustó la música, por eso recibe todo mi apoyo, me agrada lo que ella escogió, siempre y cuando vaya bien en la escuela, estoy muy orgulloso, me ha dado muchas a alergias”, comentó Juan Alberto Espino, padre de Leslie.

“Ha sido poco complicado, pero con el apoyo de los dos la hemos llevado a algunos concursos”, mencionó Juan Alberto Espino.

Leslie quiere ser una artista profesional, y aunque le gusta el género ranchero, es intérprete de otros tipos de música.

Además, Leslie tiene el propósito de estudiar la carrera de médico veterinario zootecnista, comentó el padre.

Para él es complicado que una mujer sobresalga de manera profesional, porque están más expuestas al acoso o al abuso, manifestó Espino.

“Siempre que tiene que andar acompañada por alguien de confianza, alguien que la cuida porque ella todavía es una niña”, agregó Espino.

Sin embargo, ha sido decisión de Leslie continuar con sus actividades habituales y dedicarle tiempo a lo que toma como una profesión.

“Nervios es lo que sentimos nosotros, yo creo que más que ella, porque ha llegado tan lejos, todos estamos muy orgullo de ella y seguiremos apoyándola”, expresó la madre.





