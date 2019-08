Su poesía representa a la ciudad

A través de la poesía romántica y erótica, Nancy Cruz, escritora y poetisa local, abre una brecha para las mujeres en el mudo de las letras.

Sus palabras las convierte en versos en formato de voz y escritura que ya trascendieron a otros países como Francia, Chile, República Dominicana y Colombia.

Nancy Cruz fue invitada recientemente para representar a Ciudad Juárez en Francia y en Santiago de Chile.

“Fue una sorpresa muy agradable el recibir la invitación a formar parte de Escritores del Mundo A. C, por la escritora, editora y conferencista Reina Castro, ellos al conocer mi obra y escuchar mis poemas en mi canal de YouTube, me aceptaron y me hicieron la invitación a representar a mi ciudad, estado y país en su encuentro anual de escritores en Francia en el mes de octubre”, expuso la escritora local.

Su última obra es el libro “Fragmentación”, que incluye 60 poemas eróticos que tienen un toque de la catarsis de amores, dijo la autora.

Nancy Elizabeth Cruz, de 44 años, es licenciada en Enfermería, locutora y presidenta de la Asociación de Escritores del Norte de Chihuahua (Taller literario binacional), Enoch.

En diciembre del 2018 presentó en la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino Hernández su libro “Fragmentación (Entre la Poesía, Matices Felinos y yo)”, y ya prepara la segunda edición de la obra.

Participó en el primer Festival Internacional de Poesía Chihuahua 2019, con sede en Ciudad Juárez y también en giras por el noroeste del estado.

Nancy es escritora desde los 14 años, y tiene alrededor de 300 poemas que escribió de manera profesional desde el 2015.





Es socia activa de Poetas del Mundo

Actualmente, prepara su segundo disco de poemas musicalizados titulado “Esencias y matices” (Mujer felina vol. II).

También es socia activa de Poetas del Mundo, y ya es invitada especial a los encuentros literarios en Santiago de Chile en noviembre del año en curso.

“Me llegó la invitación para el encuentro mundial de escritores, me invitaron para que los acompañe con mi ‘performarse’ de música y poesía en noviembre, así que, espero contar con el apoyo de las diversas instituciones y la comunidad para lograrlo”, dijo Nancy.

“Esta última semana me hacen también una invitación para seguir trascendiendo fronteras y abriendo caminos para más locos, soñadores y poetas. Me atrevo a pedir de su apoyo monetario, pues tengo una invitación a Francia para presentar mi libro “Fragmentación”, ¿cómo?, aún no lo sé, pero de que tocaré las puertas que se tengan que tocar, lo haré y pondré en alto primero a mi ciudad tan violentada, a mi estado y mi país”, expuso Nancy.(Verónica Domínguez/El Diario)