Su misión es ayudar a migrantes varados en esta frontera

Ciudad Juárez.— El Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano ha apoyado al menos a 89 personas para que puedan vivir en sitios de renta en Ciudad Juárez, unas 50 de ellas con un trabajo dentro de la economía formal o informal, informó su coordinadora, Cristina Coronado.

Ante la saturación de albergues en la ciudad y la persecución de las autoridades hacia los extranjeros, cientos de personas migrantes de diferentes nacionalidades acuden diariamente a las oficinas de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, en donde también se les ha apoyado en la canalización a la Casa del Migrante, renta de cuartos de hotel o con el pago para que duerman en iglesias que les cobran 50 pesos por pasar la noche.

“Tenemos cinco departamentos rentados fuera de aquí (de la zona Centro) y ya no vienen, ya están trabajando algunas personas. Por ejemplo, de la gente que estamos apoyando bajamos 89 personas que venían diario; que ya están en departamento, trabajando, algunos con permiso y otros sin permiso”, dio a conocer Coronado.

En el comedor de la Catedral se alimenta a los migrantes en grupos de cien en cien, y aunque casi una ronda ya no acude al comedor porque fueron apoyados con la renta de un espacio y con trabajo, el promedio diario, de lunes a viernes, se mantiene entre 500 y 600 comensales.

“Cada día viene mucha gente que busca vivienda y hospedaje, cada día como 40 o 50 personas. Logramos colocar a algunos en la Casa del Migrante, otros en hospedajes y a otros los mando a buscar cuartos para pagar renta por mes”, informó.

Al conocer de cerca la necesidad que viven los migrantes en esta frontera, la activista católica denunció que el Gobierno federal aceptó las nuevas políticas de Estados Unidos sin crear un programa adecuado de ayuda humanitaria.

“La realidad es que no hay un programa, el Gobierno federal no hizo un programa adecuado a esta realidad, están queriendo recibir a la gente con un programa que ya pasó, el MPP –programa Permanecer en México de los Protocolos de Protección a Migrantes– tuvo otra característica. Y esto es diferente, no conocen la realidad. Recibieron a los venezolanos, a los miles, sin aprender de los haitianos. Y han permitido el abuso en el alto cobro de las rentas, han permitido que está gente quede a la deriva sin permisos y sin la adecuada atención que les garantice estar en la ciudad bien”, señaló.

Dijo que los migrantes tienen miedo porque la Policía los está extorsionando, robando y rompiéndoles sus documentos.

Por ello, también le pidió a la comunidad “que tengamos más sentido de duda: el Gobierno me dice esto, pero ¿será cierto?. Porque si realmente el Gobierno estuviera actuando bien, no estuviera pasando lo que está pasando. Si hubiera un plan esta gente no estuviera en la calle pidiendo dinero. Pero si tú no tienes un plan, es más fácil culpar a los migrantes”.

La gente no encuentra albergue, “y luego otra cosa, ‘Kiki’ Romero está demasiado lejos –y para ser recibidos necesitan ser canalizados–; luego, van al Leona Vicario con la esperanza de que ahí van a poder tener permisos (para trabajar), y pues no, salen con un papel de buscar afuera y si no encuentran pues… y tampoco la gente puede salir, sólo que tengan un trabajo, que hayan logrado ellos, al salir con un papel para buscar trabajo y permiso”, comentó.

Pidió que “antes de calificar a la gente de huevones, sepa que el Gobierno los dejó en la indefensión, sin permisos, sin nada, perseguidos por Inami (Instituto Nacional de Migración), regresados a otras ciudades”.

“A veces por nuestra comodidad es más fácil decir: sí, el Gobierno tiene razón. Pero no es así”, dijo al pedirle a la comunidad “abrir más los ojos”.