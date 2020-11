Su lucha diaria por subsistir

David Cruz / El Diario de Juárez / La mujer y su padre en la vivienda que habitan al poniente de la ciudad

Ciudad Juárez— A su corta edad Julissa Ramos enfrenta serios problemas para subsistir con la venta de artículos usados frente a su casa, situación que se agrava con la diabetes, enfermedad que padece desde que era niña y que ahora, por complicaciones, la mantiene postrada en cama.

Mientras ella trata de recuperar energías descansando un poco, su papá se encarga de colocar los productos que venden, aunque no dura mucho en las ventas, pues a los 70 años de edad ya se cansa con facilidad, comenta Julissa, quien espera la ayuda de la comunidad juarense para comprar alimentos y la medicina que necesita para seguir con su actividad.

Con 21 años de edad, Julissa dice sentirse apenada por pedir la ayuda comunitaria, pero no le queda otra opción, ya que en los últimos seis meses son pocos los artículos que ha logrado vender al ofrecerlos frente a su casa, en la colonia Lázaro Cárdenas, al poniente de la ciudad.

“Desde hace tiempo que mi papá y yo nos dedicamos a la venta de segundas, principalmente herramientas, ropa y calzado; los colocamos frente a la casa y la gente ya sabe, vienen y escogen de lo que tenemos, pero desde hace casi seis meses es muy poco lo que sacamos de las ventas”, expresa.

“Vendemos muy barato para que las cosas salgan rápido, pero hay días en que sólo ganamos 10 pesos y a veces llegamos a los 20, o poco más, pero no es suficiente”, señaló.

Necesitan alimentos y pagar los recibos

De lo que obtienen por la venta de artículos usados deben comprar los alimentos para ella y su padre, pero además está el pago de los recibos de agua y electricidad, aparte de la compra del gas LP, dice la mujer.

Julissa comenta que desde niña padece de diabetes y por la mala alimentación, o porque no es la adecuada por su enfermedad, su salud se ha deteriorado y ahora también tiene anemia, lo que ha derivado en que pierda la fuerza, se siente débil y no puede mover las piernas.

“De hecho, me duele todo el cuerpo, he perdido la fuerza en las piernas y casi también en los brazos, es poco lo que me puedo mover, pero eso me pasa por la anemia que tengo, porque no me alimento bien”, indicó.

Comentó que hace tiempo personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia la llevaba a un médico en Star Médica, pero sólo le daba medicamento y no le dijeron cuál es la causa de su debilitamiento, pero ya no recibe ningún tipo de tratamiento, ni tiene atención médica.

Julissa dice que necesitan el apoyo de la comunidad para poder subsistir, requiere de pañales para adulto, además de alimentos, especialmente frutas y verduras, pero también, si alguien la quiere apoyar con dinero para pagar los recibos de los servicios y comprar el gas.

Ella y su padre viven en la calle Santa Teresa Maestros Estatales 880, en la colonia Lázaro Cárdenas. Para ayudarle, también le pueden depositar a la cuenta de débito de BanCoppel con el número 4169-1604-2392-4779.