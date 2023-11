¿Su inquilino no se quiere salir?

Ciudad Juárez.- Pedirle a un inquilino que desocupe la casa que le renta puede ser una tarea compleja, incluso que pudiera tardar meses en lograr que esa persona abandone el domicilio.

Los arrendadores tienen el derecho de solicitar a sus inquilinos que desocupen el lugar que les están rentando, aunque un aspecto a considerar es que se deben respetar los derechos y el contrato que se haya estipulado al momento de pactar la renta de la vivienda.

Lo primero es determinar por medio de razones válidas los motivos por los que se busca que el inquilino desocupe el inmueble, ya que le deberá de notificar con al menos tres meses de antelación, indica el Código Civil Federal.

Una de las principales razones por las que se puede solicitar a un inquilino que desocupe el lugar es por la falta del pago de la renta o en caso de que constantemente se atrase, ya que de ser el caso, el arrendador podrá pedirle al inquilino que ya no viva en el inmueble por falta de pago.

Otra razón es que, en caso de tener un contrato y no cumpla con las disposiciones que ahí se establezcan, se puede solicitar el desalojo al no cumplir con las disposiciones establecidas. Algunos ejemplos pueden ser que el contrato especifique que no se puede vivir con mascotas o que no se permite la realización de fiestas.

Cada una de ellas tiene su validez legal siempre y cuando exista un contrato, en caso de no tener un papel donde se estipula legalmente la situación bajo la cual se dio el acuerdo, la resolución llevará un poco más de tiempo pero siempre debe de hacerse bajo la ley.

En el caso de que la respuesta de parte del inquilino sea que no dejará el lugar, lo siguiente que se puede hacer es proceder con una demanda de desalojo.

En caso de necesitar una orden de desalojo de vivienda, se tiene que solicitar una orden judicial, donde ya se permite hacer un allanamiento de vivienda y lograr que el inquilino deje el lugar. Para que esto sea legal tiene que tener el aval de un juez o un ministerio público.

Cuando ya se ha recibido un aviso de desalojo de vivienda, el inquilino no tiene mucho a su favor, pues si se encuentran válidas las causas o razones de realizar este proceso, se solicitará que se abandone el inmueble y no hay marcha atrás.

Durante este período (de tres meses), el arrendador no tiene todavía derechos sobre la propiedad que está solicitando, por ende, no puede disponer del espacio para comenzar un nuevo contrato o bien, sacar los bienes de las personas que habitan la vivienda.