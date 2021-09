Su hogar es ‘El Recinto de los Héroes’

Desde que tenía siete años de edad y veía desfilar a los soldados, a Gustavo García le emocionaba cómo marchaban con esa solemnidad y elegancia que los caracteriza; ahora, a décadas de distancia, ese respeto y admiración por los militares siguen vigentes en don Gustavo, quien en honor a ellos creó en su casa lo que ha llamado “El Recinto de los Héroes”.

“Se me enchinaba el cuero al verlos pasar cuando había desfiles allá en mi natal Zacatecas, siempre los he respetado, por eso en su honor he creado este recinto en una parte de la casa”, explica García Miranda, al hablar del lugar en el que exhibirá de manera permanente imágenes de las Fuerzas Armadas para rendirles honores.

En este recinto, que contempla inaugurar oficialmente el próximo día 17 de este mes, don Gustavo ha colocado fotografías de los generales y otros mandos castrenses que han estado en la localidad, las publicaciones que han salido en diarios locales sobre los eventos que él ha organizado en la plaza cívica Donde Comienza la Patria, creada en el patio de su vivienda, así como los acrósticos que ha escrito en honor a los soldados.

Además tiene contemplado colocar un álbum grande, dice, con las fotografías que no ha podido enmarcar, pero que narran acontecimientos donde han participado los militares, tanto en eventos cívicos como en acciones de ayuda a la comunidad.

Adicional a esos detalles, desde que abra el recinto el próximo día 17, tendrá un libro donde anotará un resumen de las actividades que se realizan en la plaza cívica, que es el patio de su casa, asentando en el ejemplar a quienes estuvieron en los eventos, tanto autoridades civiles y militares, como las escuelas que participan y otros invitados.

“Siempre he respetado y admirado a nuestras Fuerzas Armadas, además de que creo que hay que rendirles honores en vida, para que se den cuenta del respeto que les tenemos los ciudadanos por la labor que hacen no sólo de la salvaguarda de nuestros símbolos patrios, sino en ayudar a la ciudadanía en casos de desastres”, expresó.

Como parte de esa admiración por las Fuerzas Armadas, Gustavo García les rinde homenaje cada 19 de febrero, en la conmemoración del Día del Ejército Mexicano y en cada ocasión les escribe un acróstico en el que destaca la labor de los militares, a los que considera una de las instituciones más respetadas del país.

Asimismo, como coordinador del Comité Pro Símbolos Patrios que ha formado para rendir honores a la bandera en su casa, en la colonia Azteca, don Gustavo conmemora cada año el Día de la Bandera, el Día del Ejército Mexicano, el Día de la Independencia, de la Revolución, de la Batalla del 5 de Mayo y otras fechas históricas en el país.

Es por eso que como parte de las acciones en homenaje a las Fuerzas Armadas, este mes inaugura “El Recinto de los Héroes”, luego de 11 años de rendirles honores con motivo del Día del Ejército.

En esta actividad, afirma, recibe el apoyo de toda la familia, como lo han respaldado cuando decidió crear la plaza cívica en el patio de su casa, en donde cada día de fiesta nacional, le rinde honores a la bandera nacional.

“Ese amor y respeto a los símbolos patrios lo tengo desde niño, mi padre, Jesús García, me lo inculcó desde que vivíamos en Zacatecas”, comenta don Gustavo.

Pero además de rendir honores a los símbolos patrios, también lo hace para las Fuerzas Armadas; como homenaje, desde hace 11 años, cada Día del Ejército Mexicano les escribe un acróstico en el que narra, a partir de una frase, hechos relevantes de las Fuerzas Armadas y su labor en beneficio de la población.

‘Por México nuestros grandes soldados’

En uno de los más recientes, García Miranda escribió el homenaje a los soldados con la frase “La patria es primero”, en la cual narra: Las Fuerzas Armadas del país luchan avanzando grandemente esforzados, porque México es fraternidad, a la defensa de nuestra nación, tenemos ejemplo de hermandad, rigen enseñanzas de veneración, impecable entrega de voluntad, ayudando a la comunidad, en nuestro país ellos siempre piensan, sus pies puestos con firmeza avanzan.

Y continúa con: Por México nuestros grandes soldados, rompen comodidad sin más ismos, intensos esfuerzos son entregados, muchos actos sin falsos eufemismos, en bien del pueblo están forjados, rompiendo barreras de conformismos, ondeando el lábaro son recordados.

