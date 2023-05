Su esperanza: reencontrarse con dos de sus hijas en EU

Con la esperanza de reencontrarse con sus dos hijas mayores en Estados Unidos, pero con el dolor de haber dejado a la más pequeña en Guatemala, Swiglin pasará este Día de las Madres en Ciudad Juárez.

“Mi esperanza era pasar el 10 de mayo con mis dos hijas en Estados Unidos”, narró la madre guatemalteca de 26 años, quien después de cruzar el país durante 12 días, huyendo de la violencia que vivió en su país, finalmente la madrugada de ayer arribó a esta frontera.

“Me han contado que aquí era más fácil la cruzada, que aquí ayudaban más que en otras fronteras, en donde pasan cosas de la mafia y todo eso. Monté cuatro trenes para llegar hasta aquí, pasé mucho frío y mucho sol”, relató quien no contrató a un guía (como llaman en su país a los traficantes de personas) porque le cobraban 17 mil 500 dólares para llevarla hasta Los Ángeles, los cuales no tiene.

Después de cuatro días a bordo de “La Bestia”, la centroamericana durmió ayer en la Plaza de Armas, en espera de que abrieran el comedor de Catedral para poder disfrutar de un plato de comida caliente.

“La mayoría de los que veníamos en el tren eran venezolanos, pero ellos fueron a entregar (con la Patrulla Fronteriza) al río, yo estoy buscando un refugio, quiero buscar el asilo”, comentó quien en el tren perdió su celular, por lo que no había podido registrarse aún en la aplicación móvil CBP One.

Entre lágrimas, Swiglin contó que es madre de tres hijas de 6, 15 y 20 años de edad, de quienes estará lejos hoy al igual que de su mamá, con quien dejó a la más pequeña.

A la más grande de sus hijas no la ve desde hace tres años, cuando a los 17 años cruzó la frontera con su papá, quien ya le arregló la ciudadanía estadounidense; luego, hace dos años ella pagó para que un `coyote´ le llevara a su hermana.

Cuando ella salió de casa, no se despidió de su hija menor, quien se quedó con su abuela pensando que regresaría pronto, aunque ya han hablado por teléfono y ya sabe que va a Estados Unidos.

“Me niña dice: mamita, te cuidas. Con mi mamá hace un rato hablé y me dijo: Dios primero, mija. Lo vas a lograr… es que a mi me balearon hace cinco años y me comenzaron a extorsionar”, narró quien también ha sufrido otros tipos de violencia de género, y aunque denunció, nunca obtuvo justicia.

Como ella, otras madres migrantes vivirán este 10 de mayo en los albergues, casas de renta o en el campamento instalado frente al Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, en medio de una difícil migración junto a sus hijos, o lejos de ellos; mientras que cientos más pasarán el día sobre el bordo del río Grande, con la esperanza de ser recibidas por la Patrulla Fronteriza del sector El Paso.